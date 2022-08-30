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【開學】精英運動員及學界代表拍片分享開學小錦囊　鼓勵師生正面積極迎新學年

社會 18:07 2022/08/30

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教育局邀請9名精英運動員和6名學界及家長代表拍攝「新學年開學短片」。（影片截圖）

新學年即將開始，教育局課程發展處邀請9名精英運動員拍攝短片，分享他們如何面對挑戰；另亦有學界及家長代表分享開學小錦囊。教育局今（30日）指，學校可選擇於週會或班主任時段播放片段，鼓勵師生把握學習機會，營造正面、積極的氛圍。

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9名參與拍攝短片的精英運動員，包括劍擊運動員連翊希及朱嘉望；乒乓球運動員杜凱琹、朱成竹、蘇慧音及吳柏男；羽毛球運動員鄧俊文、謝影雪及張雁宜。教育局指，運動員於短片中分享他們如何在家人、教練和隊友的支持下應對挑戰，向個人和團隊的目標邁進，相信有助啟導學生感受並珍惜家人、教師和同學的支持，並以積極正面的態度，把握學習機會和個人發展機遇。

其中蘇慧音於短片中分享，認為大家要多謝身邊曾幫助你的人、校長及老師，指出每邁進一小步，背後都有無數人的支持。她又說，每種考驗是自我增值的機會，最重要是盡情發揮，

很多時候最美好的回憶，不是有什麼成就，而是奮鬥和燃燒青春的過程。

鄧俊文就說，相信學生於新學年面對新課程，或會遇到困難，勉勵學生不要放棄，可以找老師或家人幫忙：

就好像我在比賽當中也會有輸的時候，我會找我的教練和我的拍檔一起解決難題，在改進的過程中雖然很辛苦，但是我只要堅持住自己的信念和目標，再大的難題我們都一定能解決到。

連翊希就建議學生可訂定可以達到的進度目標，慢慢培養自信及成就感，一步步做得更好。另外，6位學界和家長代表亦分享開學小錦囊，其中將軍澳循道衛理小學校長林德育與學生分享不開心時的3個錦囊，勉勵學生要「沉得住氣」，面對不開心要控制情緒；要「彎得下腰」，以正面態度，接受自己的不開心及失意；亦要「抬得起頭」，相信自己可以做到、辦法總比困難多。

局方指出，短片將有助學校營造良好的氛圍迎接新學年，建議學校可選擇於合適的時段和形式播放全部或部分短片，或透過學校的電子平台向學生提供短片的網址連結

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責任編輯：黃悅晴

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