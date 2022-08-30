【偷拍候判】守行為期間涉中大女廁偷拍兩女　男生認窺淫罪保釋候判

▲ 男生涉中大女廁偷拍兩女，今於沙田裁判法院承認窺淫罪候判。資料圖片

25歲男學生涉潛入中文大學新亞書院錢穆圖書館女廁，連續偷拍2名女子如廁，被捕後稱「做人做嘢讀書都好大壓力」，一時失控偷拍，今（30日）於沙田裁判法院承認2項窺淫罪，准保釋至9月13日判刑，裁判官先索取感化及社會服務令報告。基於被告犯案時正就另1宗非禮案守行為中，故須就另案交出2,000元保釋金。

被告吳文諾（25歲，學生），被控於2022年6月25日，在香港中文大學新亞書院錢穆圖書館地下女廁內，暗中為了拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝女子X和Y的私密部位或進行私密作為，而女子X和Y處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，被告不理會2人是否同意被他拍攝。

辯方求情指，被告現正接受基督教更生會、社會福利署及精神科醫生的輔導和治療，須定時服藥。若被告還押或需要停藥，恐影響治療效果，故望准保釋候判。控方透露被告無案底，惟早前犯下另1宗非禮案獲簽保守行為處理，被告犯本案時正守行為。

署理主任裁判官張志偉聽罷求情指，被告坦白認罪，嚴格而言無定罪紀錄，法庭會先為被告索取感化及社會服務令報告，以考慮其他判刑可能性。

案情指，案發當日下午約3時，X在涉案廁所的廁格內，見到1部手機在隔壁廁格下方出現，鏡頭向著她。X因感到害怕，逗留約10分鐘才離開。約5分鐘後，在另1個廁格的Y同樣看見手機鏡頭向著她，頓時嚇得大叫，鏡頭隨即消失。

警方憑閉路電視片段及圖書館紀錄鎖定被告為目標人物，片段可見被告曾進出涉案女廁，逗留10多分鐘。被告其後被捕，在查問下稱「我覺得做人做嘢讀書都好大壓力，一時控制唔到至偷拍」。被告警誡下表示一時衝動犯案，並已刪除電話內的女性私密相片及影片。

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記者：陳曉欣