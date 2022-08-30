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【親子好去處】Kiztopia沙田大型遊樂場9折門票開售　必玩4米高巨型滑梯15個體驗區

親子好去處 18:09 2022/08/30

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新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia在香港設首間旗艦店，將於9月進駐沙田新城市廣場，早鳥優惠門票即日起開售。

新加坡最大型親子遊樂中心「Kiztopia」將於今年9月進駐香港，於沙田新城市廣場Play Park開設首間海外旗艦店，由今日起（29日）起在Klook平台推出9折門票早鳥優惠，可選單次入場、10次入場及年票共3款門票。

最新影片推介︰

6大職業體驗區

這座佔地12,000呎的室內遊樂場有多達15個遊樂體驗區域，當中最吸睛是設置了8條、最高可達4米高（約2層樓高）的巨型滑梯攀爬區，加上以8個原創卡通角色為主題的「6大職業體驗區」，以提升8大兒童成長智能為目標，一站式體驗玩樂、學習、美食和親子遊樂。

Kiztopia香港旗艦店佔地12,000呎。（有關機構提供）

Kiztopia在短短3年內，成為新加坡最具知名度的親子遊樂品牌，有賴於其「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」的創立理念。而香港首間海外旗艦店也秉承同一信念，引入8位原創卡通角色，包括廚師小熊Bell、舞蹈員河馬Happy、工程師小象Eli、教師兔子Raby、科學家猴子Mark等，陪著小朋友穿梭於15個遊樂體驗區域。

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15個遊樂體驗區域包括全場最矚目且具挑戰性的「超巨型城堡攀爬區」，是香港規模數一數二的兒童攀爬設備，當中最刺激是高達4米的長滑梯，讓孩子滑進色彩繽紛的大型波波池，加上多項極具挑戰性的障礙遊戲，如流星錘、攀爬牆、繩索橋、彈床等，令小朋友樂而忘返。

場內還有分別考驗小朋友體力和腦力、佔地超過600呎的「Drago彈跳城堡」和長達6米的「創意積木遊戲牆」；嬰幼兒亦可於特設的「幼童看護區」盡情放電。而「Hero Square英雄廣場」和「Star Lite派對房」供小朋友舉辦不同類型活動。一家大細玩到攰就可到「Bell’s Café」休息及到「親子打卡區」影相留念。

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率先去體驗區與原創卡通打卡

此外，今日（29日）起至9月11日期間，Kiztopia更於新城市廣場三期二樓特設「Kiztopia期間限定體驗區」，讓大家提早跟8個原創卡通角色拍照玩樂。

門票優惠方面，即日起到Kiztopia香港官網和Klook網上平台購買門票，可享有9折早鳥優惠，備有單次入場、10次入場及年票共3款門票選擇。一名12歲或以下小童及一名18歲或以上的成人免費陪同，單次入場每小時門票折實價為$142起；購買「10次入場套票」只需$1,204；而「日限1次（兩小時）入場年票」更低至$2,599，相當於每小時最低$3.5。

新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia將於9月登陸香港。（有關機構提供）

門票優惠詳情

門票種類 入場時長 原價
星期一至四（非公眾假期） 1小時
2小時
額外一名成人（18歲或以上）／青少年（13-17歲）		 $158
$228
$108
星期五至日及公眾假期 1小時
2小時
額外一名成人（18歲或以上）／青少年（13-17歲）		 $208
$298
$148

【10次入場套票】

星期一至四（非公眾假期） 1小時
2小時		 $1,338
$1,958
星期五至日及公眾假期 1小時
2小時		 $1,888
$2,688

【年票】

星期一至四（非公眾假期） 每日1節（2小時） $2,888
任何日子 每日1節（2小時） $3,888

Klook預訂門票連結：【按此】

「Kiztopia期間限定體驗專區」詳情

日期：即日起至9月11日
時間：上午11時至晚上8時
地點：沙田新城市廣場三期二樓（LOG-ON店對出）

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責任編輯︰林綺玲

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