【尾二一屆口罩小姐】大熱口罩小姐引討論　星二代+KOL+選美常客大對決

▲ 這幾位口罩小姐是你心水嗎？

由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡主持的ViuTV真人騷《尾二一屆口罩小姐》上周產生16強，口罩小姐的身份早已成為討論區的熱話，其中不少口罩小姐都備受關注，以下數位是你的心水嗎？

【尾二一屆口罩小姐】揭曉20強參賽代號 與ERROR+浩南+米露迪展開三日兩夜集宿

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040 秋香（IG：jeannie_lam_）

年齡：26

身高(cm)：160

體重(kg)：45

三圍(寸)：34 25 33

職業：內容創作者

技能：講嘢、朗誦

興趣：做戲、跳舞、睇戲

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秋香的原名為林靜莉（Jeannie），是一位星二代，其母親是1979年香港小姐季軍鍾慧冰，契媽則是林建明。

外號為莉莉菇的Jeannie畢業於香港樹仁大學新聞系，畢業後曾擔任空中服務員，其後先後成為科技資訊網站Unwire記者及香港開電視女藝員。

Jeannie有不少幕前工作經驗，她曾參與ViuTV節目《阿女又戀嚟》，亦曾為香港開電視主持過《細路開電視》、《30分鐘大放餸》及《你得我得大家得》。

【尾二一屆口罩小姐】40億千金成功入圍20強 蔡頌思學歷高兼多才多藝成焦點

045 Triple May（IG：ckykylie）

年齡：25

身高(cm)：165

體重(kg)：52

三圍(寸)：36 25 34.5

職業：模特兒

技能：烹飪、唱歌

興趣：烹飪

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人稱杞子的鄭杞瑤（Kylie）出道前曾留學英國，於修適士大學（University of Sussex）修讀犯罪心理學，畢業之後回港擔任行為治療師。

2021年，Kylie參加《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》比賽，獲得演藝亞軍及「 Face of Hong Kong 」模特兒冠軍。

Kylie參與過去年播放的《水著考有Feel》及剛剛播畢的《戀愛Staycation》，喜愛觀看足球加上豐滿身材的她令觀眾留下深刻印象。

071 師姐（IG：wingheng）

年齡：28

身高(cm)：173

體重(kg)：57

三圍(寸)：34 26 36

職業：遊戲治療師

技能：演戲

興趣：跳舞、唱歌、駕駛

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經常參加選美比賽的王詠珩跟Kylie一樣曾於英國修適士大學讀書，畢業於媒體研究系的她現為一名遊戲治療師。

王詠珩分別於2017年及2018年代表香港到東京參選國際小姐及赴三亞參選世界小姐，為少數成功代表香港參選兩項大型國際性選美的女模特兒。