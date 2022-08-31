【超市大搜查】避開或損兒童專注力6種色素　盤點26款不含邪惡色素布甸名單

▲ TOPick搜查市面37款布甸，發現當中26款不含「邪惡色素」。

布甸是許多小朋友愛吃的甜品，市面有林林總總不同款式的布甸，家長選購時，除了考慮口味之外，不妨細看營養標籤有否包含6種或影響兒童專注力的人工色素，盡量避開它們吧！TOPick檢視了市面37款布甸，當中有26款屬於不含邪惡色素的布甸名單。

根據香港食物安全中心資料顯示，食用色素是食物添加劑之一，能為食物著色或恢復食物的色澤，例如食物在加工後流失了顏色，會以色素修正色差，令食物賣相更吸引。食用色素主要從植物、動物、昆蟲及礦物提煉出，各國對食用色素都有監管限制。

而色素普遍存在兒童零食中，包括學童愛吃的布甸，而當中的人造色素是以化學合成方法製造，主要從煤焦油及石油提煉而成，有6種人造色素需要加多留意，因為有研究指它們有機會對兒童發育帶來影響。

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6種人工色素或影響兒童健康

台灣消基會曾檢測市面的零食，調查報告發現有零食含有對兒童健康或有害的色素，報告引述了英國南安普敦大學2007年的研究，該研究將兒童分成3歲及8至9歲兩個群組，發現在飲用混合了不同劑量的6種常用人工色素後，兒童過度活躍情況有所增加，智力更下降5.5分。該6種人工色素分別是以下︰

檸檬黃（E102）Tartrazine

喹啉黃（E104）Quinoline Yellow

日落黃FCF（E110）Sunset Yellow

淡紅（E122）Carmoisine

麗春紅4R（E124） Ponceau 4R

誘惑紅AC（E129）Allura Red AC

11款布甸有「邪惡色素」

TOPick記者到不同超市及零食店檢視了37款布甸，發現當中有11款布甸屬含有一種或多於一種的邪惡色素，主要以非日本品牌的布甸為主。名單可點擊圖片查看︰

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雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國在2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素，而歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。家長為孩子選購時宜避免開「6種邪惡色素」。以下是「安全」布甸清單，而依食物添加劑國際編碼系統，部分產品有使用非人工的色素，如E133、E150a、E150d、E160a、E160a(ii）、E164或E171。

26款不含邪惡色素布甸名單

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*以上資料以產品包裝為準

少食多滋味 宜選低糖

杯裝布甸之外，亦有獨立包裝，有些質地似啫哩比較彈牙，家長要留意小朋友進食時容易鯁喉，避免幼兒進食，而部分布甸包裝也註明不建議某年齡以下幼兒進食。此外，大部分布甸含較高糖分及卡路里，可致蛀牙危機及攝取過多熱量，兒童宜少食多滋味。

家長選購布甸留意有否人工色素外，亦可考慮一些低糖，近年有日本商家推出標有「低醣質」的布甸，像是次檢視沒有人工色素的「森永吉士低醣質布丁」和「森永抹茶低醣質布丁」。「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師Gloria曾在FB推介低糖低卡布丁，指以上為森永與擅長低糖飲食的山田悟醫生合作的布丁，比起一般布丁少了70%至75%的糖分，但品嚐時亦不會覺得味道過淡。森永低糖質系列的布丁只有2.9至3.3g不等的糖，根據官網相等於3至4粒士多啤梨。

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責任編輯︰顏紫燕