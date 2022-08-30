【開學谷針】教育局將公開獲「金銀銅獎」學校名單　學界憂惹家長比較添壓

▲ 教育局在新學年會每月收集學校師生接種率數據，並推出「學校疫苗接種」嘉許計劃。（資料圖片）

9月新學年起，教育局將每月收集學校師生接種率數據，教育局局長蔡若蓮曾稱不會公開資料，以免令學校有壓力。教育局另推新招「谷針」，在「學校疫苗接種」嘉許計劃下，中小學及幼稚園學生完成3針接種率達7至9成，分別可獲「金銀銅」獎，3次奪金更可獲「白金獎」，教育局將公開得獎學校名單，教育局解釋目的是鼓勵接種率高的學校、激勵接種率低的學校。

小學校長、教育界立法會議員朱國強擔心公開得獎名單會引來家長比較，向未上榜的學校施壓；有校長建議安排獲獎學校參觀香港故宮博物館、M+及海洋公園等直接誘因可能更大。

學界憂家長比較 學校添壓

教育局今日（30日）發通函，公布新學年推出「學校疫苗接種」嘉許計劃詳情，涵蓋全港中學、小學、特殊學校、國際學校及幼稚園。通函指，如校內學生完成接種3劑疫苗分別達到90%、80%及70%，學校將分別獲頒發「金銀銅」獎狀，以頒獎月份第1天作統計，12月起每逢雙數月頒獎，直至明年6月合共頒獎4次，獲金獎3次的學校更可獲得「白金獎」。有關得獎名單會上載於教育局網頁內，教育局回覆表示，公開名單是「以茲鼓勵」，計劃不會公布各學校接種率數據。

「學校疫苗接種」嘉許計劃詳情

學生完成接種3劑疫苗接種率（以頒獎月份第1天作統計） 獎狀 90%或以上 金獎 80%或以上至90%以下 銀獎 70%或以上至80%以下 銅獎 取得「金獎」3次或以上 白金獎

教育局表示，計劃旨在表揚致力鼓勵學生和家長接種疫苗，以及學生接種率高的學校同時，亦旨在「激勵其他疫苗接種率較低的學校，進一步努力鼓勵家長和學生接種疫苗」。已接種劑疫苗而未到期接種第3劑疫苗的學生、5至11歲只須接種2劑復必泰疫苗的學生，或曾確診而無需接種第3劑疫苗的學生除外；另鑑於政府調低科興疫苗年齡至幼童為時尚短，幼稚園學生只須完成接種2劑疫苗，便會被視為滿足嘉許計劃要求。

教育局在通函中表示，為了解學校疫苗接種概況，以制定適當措施加強推廣疫苗接種，將由2022/23學年9月起，每月透過網上問卷收集學校直接僱用的教學人員及非教學人員及學生的接種率，9月7日截止提交第1期數據，學校可於9月1日至7日期間，以學校的教育局「電子化服務入門網站」或「統一登入系統」學校行政戶口，登入教育局「統一登入系統」網址，下載有關「學校接種率概況」問卷，並表明不會再接受紙本回覆。教育局籲教職員及學生「應打盡打」，並要求學校主動接觸仍未打針或未按政府最新建議接種適當劑次的疫苗的學生，了解他們的關注及困難，勸喻並協助他們盡快接種疫苗。

蔡若蓮曾稱不會公開各校打針數 免造成壓力

教育局局長蔡若蓮於周日（28日）接受傳媒訪問表示，新學年原則上盡量維持半日面授課堂，談及冀透過獎勵計劃推動學校加大接種，不認為措施會增加校方跟家長的矛盾，而教育局每月統計學校接種數據，是作為制訂政策的科學根據，局方不會公開相關資料，強調「唔想畀學校有壓力」。

朱國強曾倡當局承諾學校提升接種率可「免死」不用「殺校」，他指打針是家長及學生的決定，獎項難以提升家長動機，「除非家長對學校非常有歸屬感」，但當局公開得獎名單或會造成部分家長暗自比較，甚至質疑是否被某些同學「拖累」，從而向學校施壓，造成負面影響，「有啲家長始終唔肯打，可能有家長會話隔離學校（接種率）好高，問點解我哋咁低。」他呼籲接種率低的學校放鬆些。

倡參觀博物館作獎勵 增誘因

傳統愛國學校創知中學校長黃晶榕也認為學生打針與否，跟「攞獎」無關，他猜測當局或是希望製造「良性競爭」和壓力，「想家長、學校之間比較、施壓，當人哋得你唔得，就會有壓力，推動學界早日達到3針。」他認為當局是用心良苦、想盡快谷針，但認為從健康角度解釋打針可預防重症才最有效。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀則擔心會有家長認為「學校想攞獎先鼓勵打針」，她強調學界一直都在鼓勵學生打針，以其學校為例，已安排私營機構9月到校打針，盼達到最新的3針接種要求，10月繼續進行課外活動等，又認為安排獲獎學校去參觀香港故宮博物館、M+及海洋公園等的直接誘因可能更大。

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責任編輯：馮琪雅