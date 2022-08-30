【罪成候判】涉還押指示他人刪網上資料　男生及無業男妨礙司法公正等罪成

▲ 男生及無業男涉串謀妨礙司法公正，今於區域法院被裁定罪成候判。資料圖片

21歲學生涉於2019年時管有爆炸品被捕，還押時再涉指示2名探訪者刪除涉案網上資料，其中1名探訪者為區議員黃國桐的助理。案件經審訊後，今（30日）於區域法院裁決，暫委法官裁決時指，涉案議助沒有出庭作供，加上懲教署錄音與閉路電視片段長度不同，無法作對比，遂裁定其串謀妨礙司法公正罪不成立，其餘被告則全數罪成。暫委法官又指，21歲學生是邊作供邊砌詞，兩名被告還押至9月13日判刑，其間等候勞教中心報告。

3名被告為鄺偉邦（21歲，學生）、余昕鈺（21歲，區議員助理）及黃俊燁（21歲，無業），3人同被控1項串謀妨礙司法公正罪。控罪指，他們於2020年2月3日，在壁屋懲教所達成協議刪除2個由電郵登記的互聯網帳戶內的數碼資訊，及1個屬鄺的不明手提電話號碼可取用的數碼資訊。

鄺另被控2項管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈的時昌迷你倉內，保管硝化纖維素及10個煙霧餅。

暫委法官裁決時指，首被告先稱不肯定含硝化纖維素的火棉在何處購買，隨後改稱是網購，被問及購買紀錄時，又改口指是由朋友代購，可見首被告是邊作供邊砌詞。

暫委法官又指，首被告未有爭議管有火棉及煙霧餅，但以管有爆炸品的合法性作抗辯理由。暫委法官指，首被告稱其管有的煙霧餅是用作攝影，惟在其呈堂及Instagram的攝影作品中，均未有用上煙霧餅。首被告又稱火棉是用作魔術表演，惟被捕後未被搜出其他魔術用品，遂裁定首被告2項管有爆炸品罪成。

暫委法官指，除次被告外，其餘被告則沒有爭議在懲教署錄音內的身份。由於次被告沒有出庭作供，難以在錄音中作辨認，同時該錄音與閉路電視片段長度不同，無法作對比。暫委法官遂裁定次被告串謀妨礙司法公正罪不成立。

暫委法官指，在錄音謄本中顯示首被告多次要求第3被告刪除網上資料，又稱「有個炸彈仔俾警方拎晒手機」，第3被告又回應「識做」。暫委法官指，首被告必然是希望刪去有關爆炸案的資料，阻止警方調查，第3被告亦明白首被告用意及願意幫忙，故裁定兩名被告串謀妨礙司法公正罪成。兩名被告還押至9月13日判刑，期間等候勞教中心報告。

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記者：陳曉欣

記者：梁錦麟