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【羅文逝世20周年】紀念演唱會門票9月1公開發售　愛徒容祖兒領張敬軒+泳兒等演出

娛樂 17:57 2022/08/30

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（左起）陳柏宇、林奕匡、林志美、區瑞強、鄭丹瑞、鄭欣宜、陳明憙眾嘉賓於羅文舞台服飾前合照。

為紀念一代巨星羅文先生逝世20周年，英皇娛樂、天星嶄新主辦《羅文•傳承 全城紀念演唱會》，邀請一眾歌手以歌聲追憶這位樂壇教父，藉此將羅文堅毅不屈的精神傳承下去。

《羅文•傳承 全城紀念演唱會》將於10月15日晚上8時15分假紅磡香港體育館舉行，門票9月1日起於城市售票網公開發售，票價分別為680元及380元，扣除必要開支後，收益將捐贈予慈善機構。

是次演出嘉賓包括容祖兒、張敬軒、泳兒、陳潔靈、區瑞強、林志美、鄭欣宜、羅家英、米雪、陳柏宇、林奕匡、王菀之、陳明憙（排名不分先後）。他們將攜手演出羅文膾炙人口的名曲，這些歷久常新的歌曲，定必勾起歌迷的集體回憶。

鄭欣宜於羅文兩件舞台服飾前留影。

羅文平易近人

今年是羅文離開20周年，羅文胞姊妹一直以來都希望做一些事情來紀念弟弟羅文，兩姊妹接受YouTube頻道「健康･旦」訪問時表示：「20周年真是一個很特殊的日子，加上這幾年因為疫情也沒有舉辦什麼活動去紀念羅文，如果在此時能夠舉辦一些紀念活動，特別是公開活動就更好了。」

羅文生前好友陳淑芬女士（陳太）因羅文胞姊妹的一番話，決定籌辦20周年紀念演唱會。陳太憶述：「羅文是一個平易近人的藝人，所以他跟很多後輩成為朋友。他的專業精神，他的一絲不苟，毫不吝嗇地把他所知所學的東西教導給年輕人，這個精神很值得大家繼續傳承下去。」

她希望能夠藉着這個紀念演唱會聯絡一群好朋友和歌迷，大家一起來紀念所愛的羅文。

《羅文再見利舞臺》演唱會紀念座（左）、羅文唱《激光中》時配戴的眼鏡（中）、音樂舞台劇《白蛇傳》紀念座（右）。

演唱會詳情：

《羅文•傳承 全城紀念演唱會》
日期：10月15日（星期六）
時間：晚上 8:15
地點：紅磡香港體育館

公開發售日期：9月1日（星期四）
票價︰$680、$380

- 是次紀念演唱會扣除必要開支後，收益將捐贈予慈善機構作慈善用途。
- 演出嘉賓如有更改，恕不另行通知。

最新影片推介：胡定欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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