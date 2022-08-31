【育兒心得】社工辭職做湊仔公憶8年苦樂　全職爸爸因兒子一個舉動爆喊

▲ 黃啟康（Derek）當了接近 8 年的全職爸爸，直言當初放棄工作照顧兒子，絕對是明智的抉擇。（被訪者提供）

當全職爸爸會面對甚麼挑戰呢？身份認同、財政壓力、旁人目光……以上的一切，前社工黃啟康（Derek）成為全職爸爸後都一一遇過。

不過，在接近8年全職照顧兒子黃遇的經驗告訴他，全部都能捱得過。他說：

我不想把照顧兒子的責任交給其他人，小朋友童年很寶貴，希望跟他有共同的美好回憶，足夠讓大家回味一輩子。

Derek當全職爸爸前在一間NGO工作，經常舉辦活動，在多年的工作中亦有很多難忘的回憶。「有次我要同時負責籌備兩組兩日一夜的學生宿營，由於只有我一個帶隊，惟有安排第一組在周五下午及周六早上活動，完成後離開營地，第二組就緊接在周六下午活動至周日上午解散。」Derek直言當時身心俱疲，幸好活動順利完成。

▲ 黃啟康（Derek）跟兒子關係很親密。（被訪者提供）

他亦曾參與「饑饉30」慈善活動，要負責一個6,000人的集會活動，他自言挑戰性十分大，卻很有滿足感。

工作忙得不可開交，當任職老師的太太發現懷孕時，二人開始計劃一家三口的新生活模式。他說：「我們不想交由外傭姐姐照顧，因怕小朋友被寵壞，於是決定交由我媽媽照顧，還搬到跟她同一屋苑方便照應。」

當一切準備就緒，二人又忽然改變初衷。「始終媽媽年紀大，我覺得她這年紀應是享兒孫福，要再經歷天昏地暗、棉乾絮濕的湊孫生活，對她並不公平。」二人的最終共識，就是由自己湊。

▲ Derek 很感謝太太的支持，讓他能成為全職爸爸。（被訪者提供）

父母是有責任照顧孩子，我真找不到原因把這責任交給其他人。因若交給別人湊，如果湊得不好我不能埋怨人。但若自己照顧，小朋友性格不好，都會心甘命抵。

至於全職照顧者的人選，最終決定由Derek負責。「我個性較內向，做事亦比較細心，太太則較外向，很有男性的果斷及硬朗的性格，而且她是老師，工作相對較穩定。」於是，Derek便在太太將近臨盆之前遞上辭職信，正式結束在NGO的工作。

遇上心理關口

做全職爸爸第一個挑戰便是照顧新生兒，眾所周知BB最難湊，但卻難不到Derek。「我讀小學時，媽媽曾在家託管小朋友，我間中會幫手換片及餵奶等，所以在照顧上絕對無問題。」

湊仔看似很順利，但卻出現心理關口。

當我在戶口看到最後一份薪金，知道第二個月要用錢便要開始動用私人戶口，到戶口再沒有錢就開始用家庭戶口，漸漸失去財政上的安全感。

他也發覺生活圈子變得十分細小。「以前工作經常接觸不同人，但現在只能留在家對着兒子，覺得世界愈縮愈細。」

▲ Derek 以前曾有湊小朋友的經驗，所以當年照顧剛出世的兒子也能應付自如。（被訪者提供）

他當時視家裏為他唯一地盤，認為要好好捍衞，卻出現走火入魔的情況。「太太放工後會幫手做家務，她洗奶樽後總不是放在原先的位置，我會直斥她放錯，有時甚至會發脾氣，情況維持了一至兩個月。」後來太太覺得他仍未適應全職爸爸的生活，著他不用給自己太大壓力，更不時跟他傾偈紓緩情緒，情況才慢慢改善。

Derek的湊仔生活看似平淡，其實不時面對挑戰，尤其在兒子兩至三歲的時候。「家長常說Trouble Two及Terrible Three，我不太同意家長這樣形容，其實這是成人給小朋友的標籤。試想兩三歲的小朋友如何可控制自己情緒？父母跟他們講道理，小朋友根本是聽不明，所以大家都覺得這兩年管教最辛苦。」

他自言兒子兩至三歲時，有時也令他有點束手無策，但亦會給予諒解，期間試過一次情緒失控。

有次兒子行為不正確我向他解釋，但他不明白只是不停喊，令我情緒很激動，我衝入房跳上床蓋上被攬住枕頭大叫，情緒慢慢才穩定下來。

湊仔總是有苦有甜，窩心事也有一籮籮。

有一朝兒子很早起床，我仍然在睡夢中，太太帶著兒子走上床跟我說：『爸爸，多謝你這幾年的照顧。』我聽到後喊得很厲害，因很感動。

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難忘兩父子日本旅行

兩仔爺感情很好，Derek更在兒子3歲半時跟他2人遊日本。「我想趁入幼稚園讀K1前與他旅行一次，所有行程都為他而設，包括動物園及遊樂場等。」不過，Derek在旅途中身體不適。「我抵達日本便開始咳更很快失聲，只能用氣聲跟兒子溝通，他又聽得明。幸好最後兩天，聲綫回復正常。」雖然旅程也遇到一些阻滯，但Derek現想起仍很回味。「因我很想跟兒子創一世的回憶，大家一起經歷開心的事。」

兒子來年便升上小二，Derek說自己並不是虎爸，從不要求兒子有優異的成績，反而希望他有學習的動機，因主動學習才最重要。而且他很着重品格的培養，兒子必須要有禮貌、誠實及有愛心。

當了接近8年全職爸爸，Derek直言現在仍在適應中。「因小朋友一直長大，會遇到不同的問題，而且這兩年多的疫情，在學習上面對不少挑戰，所以我仍不停在適應。」

▲ Derek 一直盡力照顧兒子，兒子接近8歲仍很黐他。（被訪者提供）

不過，他笑言多年來社會對全職爸爸的支援較少。「在學校的WhatsApp家長群組都是以媽媽為主，我以男性身份參與好似有點格格不入，所以我較少發言，是較沉默的一群。」

Derek現時有開設Facebook專頁《遇。爸：一個全職爸爸的奇妙之旅》，分享全職爸爸的生活，吸引不少網民支持。

至於日後會否返回職場，Derek說暫時未有做全職的打算，但近年開始以Freelancer身份做活動拍攝工作。「工作不算太多，可以幫補一些生活費之餘，又可以做自己喜歡做的事，十分滿足。」

記者：招美寶