【新冠肺炎】19%染疫兒童及青少年現「長新冠」　醫學團體呼籲儘快接種疫苗

▲ 19%染疫兒童及青年有「長新冠」情況。

疫情持續，近日有兒童更因染疫而出現如「嘶哮症」和「急性壞死性腦炎」等上呼吸道和神經中樞系統的急性併發症，當中有人病情持續惡化，甚至不幸死亡。因此有醫學團體遂聯合發出聲明呼籲家長為6個月或以上嬰幼兒、兒童和青少年儘快完成接種新冠疫苗，以預防急性併發症、重症、死亡和中、長期後遺症。

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聲明指出香港第5波疫情爆發時不幸感染新冠病毒死亡的孩子中，大部份都未完成接種新冠疫苗；在中及長期後遺症方而，有兒科專家亦觀察到部分兒童及青少年感染新冠病毒康復後會出現「兒童多系統發炎綜合症」，英文學名簡稱MIS-C的嚴重併發症。此外，绝大多數未曾接種新冠疫苗或接種未滿14天的兒童即使最初中疫時症狀輕微，但康復約2至8星期後會出現持續發燒、身體出紅疹、眼膜炎、「士多啤梨舌」和有不同身體器官包括心臟、腦部、肝臟和腎臟等出現發炎的情況。

大部分患「兒童多系統發炎綜合症」的兒童需要接受深切治療，使用呼吸機，強心藥和大劑量之類固醇以穩定病情、嚴重的更可以奪去小朋友的性命；有康復的兒童及青少年則出現不同身體器官長期受損的情況。

有臨床觀察發現香港大约19%染疫兒童及青少年康復後出現「長新冠」的情況。 根據世界衛生組織的定義，「長新冠」是指病徵於感染新冠病毒後3個月之內出現、這些徵狀持續至少2個月，並無法由其他疾病診斷所解釋。香港的臨床觀察發現兒童最常見的病徵包括失眠、頭痛、持續疲倦，記憶力和認知能力變差而影嚮學習。

多個團體，包括香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院和香港兒科護士學會於聲明文末重申，預防發生「兒童多系統發炎綜合症」和「長新冠」最有效的方法是儘快讓小孩打齊針。

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責任編輯：羅嘉欣