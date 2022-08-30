【大灣區】調查指逾四成港青願意赴大灣區發展　郭基煇倡擴大回鄉證在內地應用範圍

▲ 香港廣東青年總會發表《香港青年大灣區發展指數2021-2022 - 就業篇》研究報告。（陳葆琳攝）

香港廣東青年總會研究發現，41%受訪香港青年表示願意前往大灣區內地城市發展，相較於2020年的22%及2018年的38%明顯上升。為便利香港青年前往大灣內地城市發展，該會提出多項建議，包括進一步擴大「回鄉證」在內地的應用範圍。

研究團隊於上年12月至今年1月，隨機抽樣訪問1,000名15至39歲的香港青年， 並訪問441名居住在廣東省的香港青年，配合焦點小組，了解青年對大灣區發展的看法。調查發現，收入越高、以及30歲以上的青年，較願意前往大灣區。而在大灣區內地9大城市中，港青認為深圳和廣州吸引力最大。另外，高達八成受訪者期望，赴大灣區內地城市工作可獲至少2萬港元的月薪。

廣青總常務副主席兼民生政策研究委員會召集人郭基煇建議進一步擴大「回鄉證」在內地的應用範圍，讓未符合資格領取內地居住證的港人享受更多生活便利，並特別完善「回鄉證」在銀行服務、企業註冊登記、內地購房、醫院網上預約看診、高鐵購票等方面的使用範圍，便利港人在內地工作和生活，使用「回鄉證」無縫銜接內地各項公共服務。

郭基煇續指，面對現時全球各地爭奪人才，香港作為大灣區發展的核心引擎之一，需要急起直追，及時引進不同領域、不同界別的人才，包括內地和海外人才來港提升香港競爭力，促進大灣區內人才的雙向流動，進一步鞏固及提升香港競爭優勢。

廣青總提出，香港為畢業於內地及海外頂級學府的畢業生，如「雙一流」高校及QS世界大學排名頭50位的大學畢業生，在未有獲聘的情況下提供為期兩年的工作簽證，鼓勵全球精英人才來港就業和定居。

該會亦建議，為合資格人才提供住房補貼或人才公寓，並開放予合資格的本地人才申請，同時考慮提供現金補貼及置業津貼，降低人才的安居成本。該會提出升級和優化投資推廣署（Invest HK）的角色，為海外公司落戶香港提供貼身服務，並大力協調政府各部門，加快人才來港申請審批。

香港廣東青年總會主席霍啟山表示，日前已向政府官員遞交有關報告，並於本月17日與政務司司長陳國基、民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉涵以及粵港澳大灣區發展辦公室專員袁民忠會面，各司長及局長對研究成果及政策建議高度評價，希望政府於即將發表的《施政報告》吸納相關數據及建議。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳