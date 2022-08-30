【失智危機】長期食維他命D增失智風險　研究：患者死亡風險增2.17倍

▲ 台灣一項最新研究發現，老年人長期補充維他命D，患失智症風險比沒有服用的人士高1.8倍。

不少人會有攝取維他命補充劑的習慣，惟台灣一項最新研究發現，老年人長期補充維他命D，發生失智症的風險，比沒有服用的人士高1.8倍。而失智症患者長期服用，恐怕會增加死亡風險，提醒民眾不要濫用。

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台灣的國衛院昨天（29日）公布這項研究，研究員莊志立指出，維他命D在神經系統中扮演重要角色，不但可以保護及滋養神經細胞，也有助於增生神經傳導路徑，促進腦部健康。而從過去流行病學研究發現，維他命D的缺乏與失智症發生風險有明顯關聯。

今次研究發現，沒有罹患失智症的年長者，若每年服用活性維他命D3超過146天，亦即是每星期使用超過3天，每次1到2顆維他命D，發生失智症的風險，是未服用人士的1.8倍。而假如是失智症患者長期服用，死亡風險更是未服用人士的2.17倍。

是次研究成果已發表於醫學期刊《老化細胞》（Aging Cell）。莊志立表示，是次研究成果並非全盤推翻維他卸D的作用，只是提醒大眾不要濫用，尤其是已步入老年，或罹患失智症的人士更要注意。

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責任編輯：羅嘉欣