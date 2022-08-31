【美食速報】蟹麵專門店推盛夏「蟹」逅之旅菜單　四款必食蟹點配花雕酒＋蟹粉蟹肉拌面

▲ 上三兩推出盛夏「蟹」逅之旅菜單。

位於尖沙咀K11 MUSEA，以蟹為食材主角的時尚蟹麵專門店上三兩，於夏日推出了一系列夏日菜式，除了必吃的招牌菜——特濃蟹粉蟹肉拌面，還有重點推介的三兩蟹粉薈、特上花雕宴、芝士椰菜花、朱古力花椒法式焦糖燉蛋、楊枝甘露、青瓜西瓜梳打等。

招牌菜——特濃蟹粉蟹肉拌面

上三兩的招牌菜「特濃蟹粉蟹肉拌面」用上十二隻大閘蟹的蟹粉，公蟹粉及母蟹粉比例為五十八比四十二，拌麵的蟹黃則為蟹肉及蟹油各佔一半，每一口都充滿著蟹肉及蟹黃的香味。蟹麵的設計非常講究，上桌時麵條及配料分開，「蟹肉雞湯羹」，「蟹腳肉」，「蟹公膏」，「蟹母膏」，「蟹油」、醬油及蟹醋可以因應喜好而自行配搭， 大家可研究出自己專屬的比例與口味。

夏日推介

▲ 三兩蟹粉薈。（蕭雅文攝）

上三兩以韆鞦作設計，放置了四款以蟹為主題的小點，每款各兩份，四款的蟹點包括「鮑魚蟹粉酥盒」⼂「三文魚卷配魚子醬」⼂「醉雞 卷配蟹粉」及「松葉蟹肉海膽蒸蛋」。

「鮑魚蟹粉酥盒」以自家製酥皮盒盛載著蟹粉，再放上用金華火腿汁、雞湯、煲鮑魚的濃縮原汁燴的南非吉品鮑魚，口感軟滑彈牙。「三文魚卷配魚子醬」則選用挪威進口的三文魚，廚師運用西式技巧將魚柳拼砌成馬賽克風格，再以六十五度水溫慢煮，令三文魚更嫩滑的同時亦可以保持原汁原味。

「醉雞卷配蟹粉」廚師先將雞腿肉起骨慢煮，浸入上三兩蟹自家秘製的陳年花雕，而花雕當中的材料包括（當歸，黨參及枸杞等藥材），充滿著酒香味。「松葉蟹肉海膽蒸蛋」則選用昆布、小魚乾、木魚花等日本食材熬製高湯去提升蒸蛋的味道，再配合日本當地季節性的蟹肉和海膽。

由於大閘蟹性寒，大家在品嚐完「三兩蟹粉薈」後，可以搭配性溫的花雕酒可驅寒解毒， 所以餐廳為大家呈獻「特上花雕宴」。選用陳釀花雕老酒，酒味醇厚，入口芬芳馥郁。

「三兩蟹粉薈」配「特上花雕宴」定價為港幣568元， 期間限定僅供應50份; 而 「特上花雕宴」亦可供單點，定價為港幣238元。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

另外還有不少夏日菜式推介，包括「芝士椰菜花」，椰菜花以輕炸方式烹調，在椰菜花上鋪上巴馬臣芝士，椰菜花的溫度令芝士處於半溶狀態，再配襯著芥末籽咖喱醬，絕不會有油膩的感覺。甜品方面，「朱古力花椒法式焦糖燉蛋」則使用香港百年香料老店——源興四川花椒，融合75%黑朱古力製成。

「楊枝甘露」並非一般常見的甜品般，餐廳沿用楊枝甘露的原材料，做成滑嘟嘟的椰子奶凍、QQ的芒果蒟蒻等，連粒粒西米都採用特別方法變成脆片。「桂花蒟蒻麵配茉莉啤梨」則是桂花蒟蒻麵配襯經茉莉花茶浸泡的啤梨，最適合品嚐完蟹麵後的一道甜品， 清新解膩。飲品方面則有青瓜西瓜梳打，味道清爽帶有清甜水果味。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文