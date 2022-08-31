【育兒心得】由公關到企業家協會主席　雙職港媽育兒首重做人有承擔

▲ 鄭麗明（Avis）當上青年創新企業家協會主席，她希望可幫助初創企業持續發展。(林宇翔攝)

80後的鄭麗明（Avis）從前是一位公關，當升任母親後為照顧家庭，於2019年創業開設公關公司，貪彈性上班時間能照顧孩子。後來遇上社會運動及疫情，面對嚴峻挑戰，幸而公司仍能穩步發展。最近她更當上青年創新企業家協會主席，她希望可幫助初創企業持續發展。她由一位公關成為企業家協會主席，坦承一直最重視的是誠信，獲得人家信任才能發展事業。

在城市大學語言系畢業的Avis，一直喜愛時裝，第一份工作便做Merchandiser。初出茅廬的她十分搏殺，每晚不OT到凌晨都不罷休。「爸爸見我好夜收工，怕我身體支撑不到，他甚至會說，叫我辭職養起我。」

Avis為免爸爸擔心便決定轉行，當時有一間公關公司請人，她試着應徵並獲聘。這公司由著名傳媒人葉潔馨（Kitty）開設，Avis自言成為公關令她大開眼界。「因為Kitty人脈很廣，公司有很多大客戶，如房協及馬會等。同時又要經常協助舉辦大型活動，包括著名的《邵逸夫獎》等。Kitty不時帶我去見客，大多是機構高層，對當時仍是小妹妹的我，真的擴闊視野。」

▲ 鄭麗明很感謝恩師葉潔馨，教曉她做 PR 應有的技巧及態度，獲益良多。(林宇翔攝)

她說曾跟董建華太太董趙洪娉開會，商討籌備一個夏令營活動，她自言沒有架子的董太十分關心青少年，跟她合作十分愉快，她亦從一些大人物身上學懂一些處事方法。「可以見到他們如何make decision，發覺全部都很有遠見，讓我獲益良多。」

她更感謝上司Kitty很願意給下屬機會，雖要求十分嚴格，這亦令她明白做PR最重要的技巧。「她教曉我nothing is impossible，除非你不想做。而且當你做不到的事情，便不要口口聲聲應承人，因這關乎誠信，在PR這行是十分重要。」

陀仔曾在地鐵暈倒

後來，Avis轉職到一間國際性公關公司，更迎來不少挑戰。「因Kitty在行內聲譽良好，故我要加多幾分努力，去獲得更多客戶的信任才不負她聲望。在這間國際公關公司便要不停寫proposal給客人，還要不停做pitching。」

排山倒海的工作，令她十分疲累，當她懷有細仔時，覺得是時候要有轉變。「陀細仔時不停感到頭暈，我試過在地鐵暈低，幸好乘客救醒我，後來每個月都要睇中醫調理身體。」為了確保胎兒健康生長，Avis決定辭職在家安胎，二仔也平安順利出世。

▲ 兩個兒子很愛錫媽媽，早前更一起慶祝生日。

坐月及養好身體後，Avis便返回舊公司工作。「由於公司在歐洲有分公司，有時合作舉辦一些活動，我們要在網上開會，時差關係，會議經常由凌晨時分才開始，有時做到清晨5時差不多天光才收工，回到家沖涼休息一陣便要返工。」Avis認為成為人母後，事事應要以家庭行先，於是做了半年便辭職。

創業開PR公司方便湊仔

有十多年的公關工作經驗，她於2019年開設PR公司，因工作時間有彈性，方便照顧兩位兒子。「起初公司主要是餐飲業客戶，慢慢做到有口碑便有其他行業的客戶查詢，其中有一間科技公司，早前在馬來西亞興建工廠，他們派我到當地監工及管理工程，讓我可以接觸不同的範疇。」

公司一直發展理想，但疫情下跟各行業一樣面對困難，她有一位餐廳客戶曾錄得一天零生意額，情況慘烈。「疫情爆發之初，飲食業受重創，我想如何可提升生意額，在宣傳方面便需要為餐廳add value。每間餐廳的靈魂人物是老闆，我想提高老闆的知名度增強品牌形象，就好像美國著名電動車品牌Tesla，大家見到始創人Elon Musk（伊隆馬斯克）便即時聯想起這品牌。我希望餐廳老闆做到這一點，於是安排傳媒為他做人物訪問，可以談理財或營運方針等，報道不限於在飲食版刊登，可以讓不同階層的人認識老闆及餐廳，大收宣傳之效。」

▲ 今年 7 月 Avis（右二）就職成為青年創新企業家協會主席，當天更邀得立法會主席梁君彥做主禮喜賓。

加入商會支持同業

縱使疫情肆虐兩年多，她的公司生意仍穩步上揚，客戶包括陸羽茶包及鼎爺私房菜等。最近公司擴張增聘人手，規模愈來愈大，究竟她的經營之道是甚麼？「現在公關行業競爭劇烈，但絕不能鬥價錢平，而是要講求質素。我每次見客前一定會做足功課，預先估計客人提出的問題及準備答案，當客人提問便可一一解答，更有不同答案以供選擇，客人覺得你準備夠充足，對你便自然更有信心。」

她又認為網上Digital Marketing是大勢所趨，做公關必須要在科技上不斷增值，才可有效發揮宣傳作用。

工作雖忙，但Avis仍會加入不同的商會，最近她更當上青年創新企業家協會主席一職。「我很感謝香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長Pam Mak、青年創新企業家協會會長Eric Ho讓我機會做主席。在商會可結織不同的朋友，能為同業謀福利。」青年創新企業家協會是香港中小型企業聯合會的屬會，致力扶助初創企業家持續發展。

她成為主席會積極帶領會員投入義務工作，主要協助弱勢社群。「我們計劃幫助一些邊緣學生，希望商家會員可以跟他們分享一些職場經驗，增加他們的就業機會。」

除了代表協會外，她也經常以私人身份參與不同的善事。「我定期會跟慈善機構派米或派飯，希望幫到有需要的人。而且亦想受助人知道，社會是關心他們，故不要感覺孤單。」

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讓孩子學會承擔

工作忙碌的Avis，不用上班的時間都會陪伴兩位分別8歲及6歲的兒子。兒子日常生活現時主要由外傭姐姐及奶奶照顧，不過當孩子生病時，她必定會貼身照顧，絕不假手於人。「有次大仔跟爸爸玩時，不小心弄傷致裂骨，要打石膏住醫院。我每晚都在醫院陪他，還帶埋部手提電腦到醫院工作，一直陪到他出院為止。」

至於教養方法，她自言受到媽媽的影響。「我是家中細女，可謂萬千寵愛，媽媽給我很大的自由度，教曉我有選擇權利並要承擔後果。這個想法亦很影響我管教兩個兒子，在安全情況下我會讓他們選擇自己喜歡做的事，但無論出現甚麼結果，都必須要自己去承擔。」

記者：招美寶