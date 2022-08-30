【環境保育】陳凱韻獲委任為保育特使　甘比：教育下一代珍惜地球資源

香港海洋公園保育基金（保育基金）今天宣佈保育小先鋒校友會正式成立，持續將「自然保育小先鋒」計劃的目標和理念帶給更多的老師和學生，讓已畢業的舊生能夠將學習到的知識及保育訊息一直傳承下去。

「自然保育小先鋒」為其中一項由劉鑾雄慈善基金贊助，為期5年的保育計劃。

由2021年開始推行，每年資助300名小四至小六的學生參與各種不同的保育活動，包括出席生態保育講座、探訪海洋公園的動物大使，並透過於校園設立「保育區」，向其他同學及公眾傳播保育訊息。

中山大學附屬第一醫院醫學綜合樓劉鑾雄樓封頂 甘比謙稱：為內地醫療作微薄貢獻

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

甘比以身作則

保育基金亦於今天（8月30日）宣布委任劉鑾雄慈善基金信託人之董事陳凱韻（甘比）為保育特使，透過另一項保育計劃「氣候變化倡導」向大眾宣揚保護生態環境的訊息，以應對迫在眉捷的氣候變化問題。

甘比將以身作則，身體力行以各種不同途徑呼籲大眾關注氣候變化及保育議題，包括拍攝宣傳短片、在其社交平台帳戶傳播相關訊息，以及親身視察瀕臨絕種生物等。

最新影片推介：胡定欣專訪

多一份使命感

保育基金希望能夠透過這兩大保育計劃喚醒學生、老師及社會不同人士，透過改變自身生活習慣及模式，集腋成裘，攜手為保育工作及環境保護出一分力。

於保育小先鋒校友會成立典禮暨保育特使委任禮上，甘比接過委任證書後表示：「今天很榮幸能夠成為香港海洋公園保育基金的『保育特使』。」

她續指，這身份讓其多了一個使命：「就是要以身作則去推動保育及環保工作，讓公眾更加了解及關注保育議題及迫在眉捷的氣候變化問題。透過『氣候變化倡導』計劃，我希望可以教育下一代珍惜地球資源，減少污染，改善氣候變化問題。這個任務雖然艱巨，但相信只要踏出一小步，從日常生活做起，就能帶來大大的改變。」

於保育小先鋒校友會成立典禮上，保育基金邀請了光明學校以及元朗公立中學校友會小學的老師和小先鋒代表到場分享，簡單介紹他們過去一年參加計劃的成果。

在場的小先鋒均表示計劃提供難能可貴的機會讓他們能夠參與不同形式的講座及親身探訪各種動物，了解更多保育的知識，同時亦帶給他們珍貴的友誼及回憶。

▲ 陳凱韻

保育小先鋒校友會參與學校（依筆劃順）：

1. 九龍城浸信會禧年（恩平）小學

2. 天主教善導小學

3. 元朗公立中學校友會小學

4. 光明學校

5. 沙田官立小學

6. 保良局世德小學

7. 保良局朱正賢小學

8. 保良局莊啟程第二小學

9. 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校

10.嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學