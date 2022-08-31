【非常醫生】紅十字會義務醫生遠赴地中海人道救援　朱珮珊體會「幫人唔需要話要幾叻」

▲ 紅十字會義務醫生遠赴地中海人道救援，朱珮珊體會「幫人唔需要話要幾叻」。（梁偉榮攝）

「每個醫生在學醫的時候，都曾有心願想做人道救援工作。」正職在瑪嘉烈醫院工作的香港紅十字會義務醫生朱珮珊坦言，不少人因繁重的工作，被迫放下人道救援的心願，她形容自己則較幸運，在「天時地利人和」下，促成這次地中海之旅，並成功救起387名遇險人士。

在其中一次海上救援中，朱珮珊遇到一名被人誤以為聾啞的弱聽小童，感歎幸好有發現，原來能影響他一生；她亦遇上被人「賣豬仔」到礦場工作的難民，回港見有港人也被「賣豬仔」，難免感慨。

每次海上救援都需制定計劃，盲目救起墮海者反而更危險（詳情即看【下一頁】）。

獲救婦如釋重負 跪地感謝

不少非洲國家的難民會經地中海穿越到歐洲，但由於路綫險要，不時都會發生有難民葬身大海的悲劇。2021年起，國際紅十字會與地中海救援組織（SOS Mediterranee）合作，營運救難船「維京號」。

朱珮珊在7月9日由香港出發到意大利西西里島登上「維京號」，到達船上並不是馬上出發進行救援，她需要先學習如何在船上生活、如何在大海保護自己、照顧獲救人士、甚至是如何保護船隻的知識，在一星期熟習後終於向地中海進發。

「維京號」在出航後的第3日迎來第一艘需要救援的船隻，亦是朱佩珊首次的救援行動，幸好過程十分順利，而且獲救的全是年輕男子，並未出現嚴重受傷情況；而在之後救援行動有一名母親獲救時感覺如釋重負，更跪在地上感謝他們，「可能佢知道喺海上漂流真係好危險。」

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弱聽童誤當聾啞 影響一生

在救援過程中，一名聾啞的9歲小童令她印象深刻，該名小童喜歡跟他們玩耍，有一天小童在把玩朱珮珊的智能手錶令到電話發出聲響，小童就指向她的電話。此舉令朱珮珊感奇怪，發現聾啞小童原來只是弱聽，但在他成長時一直都無人發現，她感歎如果小童得到適切的治療能改變一生，及後將他轉介給國際紅十字會作跟進，「有人發現到佢聽到嘢嘅話，佢成世就好唔同。」

另外，有一名獲救人士曾被人「賣豬仔」到礦場工作，在成功逃走後獲一名好心人收留，惟他答不上自己的年齡。

佢被人「賣豬仔」個程度係唔知時間過咗幾耐，返香港又見到近期「賣豬仔」新聞，故十分感慨。



先參與兩課程 理論+實踐

要成為紅十字會名單上的義務醫生首先要參與兩個課程，一個是關於國際救援的理論課程，另一個是較實踐的課程。紅十字會通常會在發生天災，需要人道救援時召集他們，會是較為緊急的情況，而這次預先徵召的情況則較為特別。

朱珮珊回想在6月份獲通知有機會到地中海參與救援行動，難得當時本港疫情較為穩定，同時亦因疫情緣故累積了不少假期，上司亦明白機會難得，且進行人道救援工作極具意義，終在上司及醫院配合下，獲批6星期假期。

「維京號」上分工明確，船上約有20多名工作人員，10多人為前綫救援人員、4名醫療人員，以及4名懂各種語言的支援人員，而朱珮珊是醫療團隊中唯一醫生。她直言雖為內科專科醫生，但多數救援行動只需要普通科醫生知識，令她深深體會到：

幫人唔需要話要幾叻，有幾年經驗已有能力助人

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記者：李榮忠