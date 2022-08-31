【人道救援】每次海上救援都需制定計劃　盲目救起墮海者反而更危險

▲ 參與救援行動的紅會義務醫生朱佩珊。（梁偉榮攝）

「維京號」在7月的地中海救援行動中，一共進行了5次海上救援，成功救起387名遇難人士。參與救援行動的紅會義務醫生朱佩珊指，每一次救援都要制定好行動計劃，同時亦要緊急應變，否則在慌亂的情況下，更會令遇難人士置身危險中。

紅十字會義務醫生遠赴地中海人道救援，朱佩珊體會「幫人唔需要話要幾叻」（詳情即看【下一頁】）。

遇難者以為先獲救 紛跳海

朱佩珊表示，在每次行動前都會在甲板離遠觀察，再決定派多少艘快艇進行救援，而當駛近時情況又可能會不同，就要隨機應變；她說例如有人墮海，策略上需緊急應變，雖情況危急，惟不可只衝去救起墮海人士，否則遇難人士看到墮海能先獲救便會紛紛跳到海中，反而令情況更嚴峻。

在5次海上救援中，幸好未有人嚴重受傷，朱佩珊指，獲救人士通常都會出現脫水、虛弱、周身骨痛等徵狀，而在海上獲救的人士更經常出現燃料燒傷的情況，「因為當海水混合電油等化學物後，會刺激皮膚，導致出現燒傷。」

▲ 參與救援行動的紅會義務醫生朱佩珊指，每一次救援都要制定好行動計劃，同時亦要緊急應變。（紅十字會提供）

無能力進行隔離 「惟救人更重要」

至於在船上如何處理新冠肺炎？朱佩珊坦言船上沒有能力去進行隔離，雖有數個貨櫃可作隔離之用，但廁所等設施仍要與其他人共用，在實際上不太可行。再加上獲救人士心態是「人生安全終於得到自由，唔會覺得呢件事（新冠）太重要。」結果朱佩珊在救援行動後亦發現自己感染新冠，她認為做法未必最好，惟「救人更重要。」

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記者：李榮忠