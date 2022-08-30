【強制檢測】63幢住宅納強檢　嘉湖山莊賞湖居、新都城都會豪庭上榜

▲ 63幢住宅納強檢，嘉湖山莊賞湖居、新都城都會豪庭上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月24日至8月30日期間，曾身處63個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月31日或9月1日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

慈雲山慈正邨正安樓

牛池灣彩輝邨彩華樓

屯門良景邨良萃樓

觀塘安泰邨居泰樓

青衣青衣邨宜逸樓

大圍豐盛苑榮盛閣

荃灣麗城花園1期2座

沙田博康邨博泰樓

牛頭角彩盈邨盈順樓

西灣河筲箕灣道57-87號太安樓

將軍澳翠林邨欣林樓

青衣長宏邨宏意樓

九龍城德朗邨德珮樓

油塘鯉魚門邨鯉興樓

將軍澳將軍澳廣場6座

元朗馬田路38號怡豐花園A座

荃灣東亞花園大發樓

將軍澳彩明苑彩柳閣

薄扶林華富二邨華翠樓

觀塘順天邨天琴樓

粉嶺華心邨華勉樓

鑽石山星河明居E座

屯門新屯門中心6座

柴灣佳翠苑顯翠閣

沙田晴碧花園2座

鑽石山悅庭軒1座

秀茂坪曉麗苑曉星閣

屯門大興邨興平樓

粉嶺景盛苑賢景閣

馬鞍山利安邨利華樓

長沙灣元州邨元禧樓

屯門新屯門中心3座

沙田愉翠苑愉廉閣

大圍美林邨美楓樓(A及B座)

慈雲山慈愛苑愛慧閣

鴨脷洲利東邨東平樓

葵涌石蔭邨仁石樓

沙田綠怡雅苑2座

馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

將軍澳將軍澳中心6座

牛池灣嘉峰臺1座

將軍澳新都城都會豪庭1座

馬鞍山富安花園12座

屯門澤豐花園澤民樓

葵涌石籬二邨石歡樓

大埔富善邨善翠樓

青衣翠怡花園8座

天水圍天逸邨逸潭樓

柴灣柴灣邨灣畔樓

將軍澳怡心園3座

天水圍嘉湖山莊賞湖居3座

大埔昌運中心榮昌閣

沙田康林苑怡景閣

將軍澳將軍澳中心12座

大埔太和邨喜和樓

藍田平田邨平善樓

藍田廣田邨廣雅樓

油塘油塘邨美塘樓

大埔宏福苑宏泰閣

沙田水泉澳邨茂泉樓

大圍海福花園福祺閣

大圍海福花園福熹閣

大圍海福花園福兆閣

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記者：鄧凱文