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【強制檢測】63幢住宅納強檢　嘉湖山莊賞湖居、新都城都會豪庭上榜

社會 22:12 2022/08/30

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熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

63幢住宅納強檢，嘉湖山莊賞湖居、新都城都會豪庭上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月24日至8月30日期間，曾身處63個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月31日或9月1日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 慈雲山慈正邨正安樓
  • 牛池灣彩輝邨彩華樓
  • 屯門良景邨良萃樓
  • 觀塘安泰邨居泰樓
  • 青衣青衣邨宜逸樓
  • 大圍豐盛苑榮盛閣
  • 荃灣麗城花園1期2座
  • 沙田博康邨博泰樓
  • 牛頭角彩盈邨盈順樓
  • 西灣河筲箕灣道57-87號太安樓
  • 將軍澳翠林邨欣林樓
  • 青衣長宏邨宏意樓
  • 九龍城德朗邨德珮樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉興樓
  • 將軍澳將軍澳廣場6座
  • 元朗馬田路38號怡豐花園A座
  • 荃灣東亞花園大發樓
  • 將軍澳彩明苑彩柳閣
  • 薄扶林華富二邨華翠樓
  • 觀塘順天邨天琴樓
  • 粉嶺華心邨華勉樓
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  • 屯門新屯門中心6座
  • 柴灣佳翠苑顯翠閣
  • 沙田晴碧花園2座
  • 鑽石山悅庭軒1座
  • 秀茂坪曉麗苑曉星閣
  • 屯門大興邨興平樓
  • 粉嶺景盛苑賢景閣
  • 馬鞍山利安邨利華樓
  • 長沙灣元州邨元禧樓
  • 屯門新屯門中心3座
  • 沙田愉翠苑愉廉閣
  • 大圍美林邨美楓樓(A及B座)
  • 慈雲山慈愛苑愛慧閣
  • 鴨脷洲利東邨東平樓
  • 葵涌石蔭邨仁石樓
  • 沙田綠怡雅苑2座
  • 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
  • 將軍澳將軍澳中心6座
  • 牛池灣嘉峰臺1座
  • 將軍澳新都城都會豪庭1座
  • 馬鞍山富安花園12座
  • 屯門澤豐花園澤民樓
  • 葵涌石籬二邨石歡樓
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 青衣翠怡花園8座
  • 天水圍天逸邨逸潭樓
  • 柴灣柴灣邨灣畔樓
  • 將軍澳怡心園3座
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居3座
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記者：鄧凱文

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