【強制檢測】63幢住宅納強檢 嘉湖山莊賞湖居、新都城都會豪庭上榜
社會 22:12 2022/08/30
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月24日至8月30日期間，曾身處63個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月31日或9月1日進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有58幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 慈雲山慈正邨正安樓
- 牛池灣彩輝邨彩華樓
- 屯門良景邨良萃樓
- 觀塘安泰邨居泰樓
- 青衣青衣邨宜逸樓
- 大圍豐盛苑榮盛閣
- 荃灣麗城花園1期2座
- 沙田博康邨博泰樓
- 牛頭角彩盈邨盈順樓
- 西灣河筲箕灣道57-87號太安樓
- 將軍澳翠林邨欣林樓
- 青衣長宏邨宏意樓
- 九龍城德朗邨德珮樓
- 油塘鯉魚門邨鯉興樓
- 將軍澳將軍澳廣場6座
- 元朗馬田路38號怡豐花園A座
- 荃灣東亞花園大發樓
- 將軍澳彩明苑彩柳閣
- 薄扶林華富二邨華翠樓
- 觀塘順天邨天琴樓
- 粉嶺華心邨華勉樓
- 鑽石山星河明居E座
- 屯門新屯門中心6座
- 柴灣佳翠苑顯翠閣
- 沙田晴碧花園2座
- 鑽石山悅庭軒1座
- 秀茂坪曉麗苑曉星閣
- 屯門大興邨興平樓
- 粉嶺景盛苑賢景閣
- 馬鞍山利安邨利華樓
- 長沙灣元州邨元禧樓
- 屯門新屯門中心3座
- 沙田愉翠苑愉廉閣
- 大圍美林邨美楓樓(A及B座)
- 慈雲山慈愛苑愛慧閣
- 鴨脷洲利東邨東平樓
- 葵涌石蔭邨仁石樓
- 沙田綠怡雅苑2座
- 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
- 將軍澳將軍澳中心6座
- 牛池灣嘉峰臺1座
- 將軍澳新都城都會豪庭1座
- 馬鞍山富安花園12座
- 屯門澤豐花園澤民樓
- 葵涌石籬二邨石歡樓
- 大埔富善邨善翠樓
- 青衣翠怡花園8座
- 天水圍天逸邨逸潭樓
- 柴灣柴灣邨灣畔樓
- 將軍澳怡心園3座
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居3座
- 大埔昌運中心榮昌閣
- 沙田康林苑怡景閣
- 將軍澳將軍澳中心12座
- 大埔太和邨喜和樓
- 藍田平田邨平善樓
- 藍田廣田邨廣雅樓
- 油塘油塘邨美塘樓
- 大埔宏福苑宏泰閣
- 沙田水泉澳邨茂泉樓
- 大圍海福花園福祺閣
- 大圍海福花園福熹閣
- 大圍海福花園福兆閣
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記者：鄧凱文