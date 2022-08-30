  • 29°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 23:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中醫治療】中醫團體推新冠復康診療計劃　長新冠患者可免費獲10次醫藥診療

社會 22:14 2022/08/30

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

香港中醫中藥界聯合總會會長李應生。（資料圖片）

在新冠疫情下，中醫中藥界發揮了重要作用，讓受新冠後遺症影響的市民能得到中醫藥支援，香港中醫中藥界聯合總會宣布推出「攜手齊心—中醫藥新冠復康診療計劃」，計劃由醫務衞生局中醫藥發展基金全額資助，今年2月後確診的新冠康復者，可免費獲10次中醫治療。

香港中醫中藥界聯合總會會長李應生表示，自3月起舉辦「中醫藥遙距診療計劃」累計已有逾7,500人次進行中醫遙距診症，眼見很多市民康復後仍有疲倦、氣促、心理抑鬱等後遺症，決定舉辦是次計劃。

計劃由9月起為今年2月後確診仍有後遺症狀的新冠康復者、按臨床判斷提供最多10次免費醫藥診療服務，每次最多5日藥的免費中醫藥診療服務，名額5,000個，全港500名中醫參與，由明日（31日）開始登記，為期8個月。

最新熱門影片：【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作　骨科醫生拆解不同徵狀成因

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【最新疫情】今日新增8,848宗確診個案　包括8,611宗本地個案【不斷更新】
今日 17:05
【最新疫情】今日新增8,848宗確診個案　包括8,611宗本地個案【不斷更新】
【嚴重個案】新增13名患者離世　其中10人未完成疫苗接種
今日 16:34
【嚴重個案】新增13名患者離世　其中10人未完成疫苗接種
【3區污水陽性】涉九龍灣德福花園、花墟道一帶多個屋苑　港府派21萬個快測包
今日 16:45
【3區污水陽性】涉九龍灣德福花園、花墟道一帶多個屋苑　港府派21萬個快測包

你可能感興趣

【最新疫情】今日新增8,848宗確診個案　包括8,611宗本地個案【不斷更新】
今日 17:05
【最新疫情】今日新增8,848宗確診個案　包括8,611宗本地個案【不斷更新】
【嚴重個案】新增13名患者離世　其中10人未完成疫苗接種
今日 16:34
【嚴重個案】新增13名患者離世　其中10人未完成疫苗接種
【3區污水陽性】涉九龍灣德福花園、花墟道一帶多個屋苑　港府派21萬個快測包
今日 16:45
【3區污水陽性】涉九龍灣德福花園、花墟道一帶多個屋苑　港府派21萬個快測包
疫情 復康 後遺症 服務 中醫 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼
16:05 2022/08/29
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼
【飯戲攻心x明日戰記】古天樂聲稱代母親出席首映　孝順古仔重視家庭至今仍與父母同居
今日 12:25
【飯戲攻心x明日戰記】古天樂聲稱代母親出席首映　孝順古仔重視家庭至今仍與父母同居
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
今日 14:43
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰