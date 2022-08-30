【中醫治療】中醫團體推新冠復康診療計劃　長新冠患者可免費獲10次醫藥診療【附申請方法】

▲ 香港中醫中藥界聯合總會會長李應生。（資料圖片）

在新冠疫情下，中醫中藥界發揮了重要作用，讓受新冠後遺症影響的市民能得到中醫藥支援，香港中醫中藥界聯合總會宣布推出「攜手齊心—中醫藥新冠復康診療計劃」，計劃由醫務衞生局中醫藥發展基金全額資助，今年2月後確診的新冠康復者，可免費獲10次中醫治療。

香港中醫中藥界聯合總會會長李應生表示，自3月起舉辦「中醫藥遙距診療計劃」累計已有逾7,500人次進行中醫遙距診症，眼見很多市民康復後仍有疲倦、氣促、心理抑鬱等後遺症，決定舉辦是次計劃。

計劃由9月起為今年2月後確診仍有後遺症狀的新冠康復者、按臨床判斷提供最多10次免費醫藥診療服務，每次最多5日藥的免費中醫藥診療服務，名額5,000個，全港500名中醫參與，由8月31日開始登記，為期8個月。登記網頁按此

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責任編輯：李榮忠