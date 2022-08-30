【開學】中學全日課門檻11月收緊為9成3針　校長批倉率料須中途轉回半日課

▲ 教育局今日（30日）宣布11月起收緊中學全日面授課堂門檻。（陳靜儀攝）

9月1日（周四）開學在即，隨著本地疫情升溫，教育局今日（30日）宣布11月起收緊中學全日面授課堂門檻，由9成打2針提高至打齊3針；由10月起，中小學學生亦要打齊3針，才可參加課外活動。有中、小學校長認為措施太倉率，料大部分學校無法如期達標，部分中學全日課以至課外活動或要暫時叫停。

10月起齊針 才可參加課外活動

教育局表示，為進一步加強學校的保護屏障，決定在11月1日起，中學申請全日面授課接種要求提高至9成學生完成接種3劑疫苗，並維持小學及幼稚園半日課安排，國際學校仍可按學校情況和學生需要作彈性安排。

中小學放學後或上學的另一個半天進行非學術性課外活動，如音樂、體育活動及校隊訓練，以及在校內課堂內、外進行毋須佩戴口罩活動，如吹奏樂器、足球及籃球等，接種要求亦由10月1日起由2針提高至3針；5至11歲只須打2針復必泰學生，或曾確診而毋須打第3針學生也可豁免。

教育局表示，截至8月2日，全港有242間本地中學申請在上學年恢復全日面授課堂，全校及部分級別申請各佔163宗及79宗，所有中學均須為新學年全日課重新遞交申請。

部分校憂難達標 叫停全日面授

中學校長會主席連鎮邦對於提高全日課門檻表示理解，指原先達9成2針的中學，普遍已申請在9月上全日課，並引述政府數據指，12至19歲打齊3針比率為53%，相信已打2針學生「夠期都會打」，但亦會有學校未達新要求，須轉回半日課。

已獲准9月上全日課的何文田創知中學校長黃晶榕說，即使該校2針加中招學生比率達98.4%，也無信心在11月達標，料個別級別須叫停全日課，形容2個月「急咗啲」，盼當局給予過渡期，延至年底才落實3針要求。

津貼小學議會主席胡艷芬指，開學後一般需時重新安排下午課外活動及訓練等，加上剛獲悉提高接種門檻，料難以趕得及在10月展開訓練，學界會再積極鼓勵家長安排子女打第3針。

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記者：馮琪雅