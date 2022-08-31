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【2022中秋節】城景國際中秋榴槤香芒下午茶自助餐　送榴槤月餅預訂可享85折【內附連結】

休閒消費 09:19 2022/08/31

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城景國際City Cafe下午茶自助餐供應超過40款特色美，當中包括多款芒果及榴槤甜品。(酒店提供相片)

城景國際City Cafe於中秋節期間以果王榴槤及香甜芒果，呈獻「榴槤‧香芒‧下午茶自助餐」，與一眾食客歡度中秋佳節。

下午茶自助餐供應超過40款多國美食，包括海鮮冷盤及沙律、滋味熱葷、自選燕窩蟹皇粥，以及各式大熱甜品。

不容錯過的包括即製榴槤雞蛋仔、榴槤梳乎厘、榴槤法式焦糖燉蛋、北海道3.6牛奶榴槤布甸、芒果糯米飯、榴槤班撠卷、迷你榴槤撻、榴槤/芒果蛋糕卷、迷你榴槤/芒果泡芙、榴槤千層酥、榴槤西米布甸、芒果/榴槤糯米糍、榴槤香蘭葉蛋糕等。

另還有源源不絶供應咖啡、茶及多款Movenpick雪糕。此外，每位惠顧客人更可獲贈樂雅軒迷你榴槤月餅一個，以及生日客人可獲贈生日蛋糕半磅。

下午茶自助餐於9月3、4、10-12日供應，每位成人只需$328起，現凡出示城景國際官方網頁之下午茶自助餐優惠，預訂更可尊享 85折優惠。

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City Cafe榴槤‧香芒‧下午茶自助餐 
供應日期：9月3、4、10-12日
供應時間：下午3時至5時半
原價：成人$328、小童$228
優惠詳情：現凡出示城景國際官方網頁優惠，或透過官方網頁預訂下午茶自助餐即享85折。(另加一服務費以原價計算)
生日優惠：客人可於生日正日以及前後三天尊享生日蛋糕半磅。生日優惠須入座前2天預訂，生日客人須出示身份證明文件。
地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓 
電話：2783 3287
WhatsApp：5483 0307

記者：招美寶

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