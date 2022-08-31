【痞子殿下】榮婉娟真正身份揭盅　爆Seed搶鏡：你只不過係我一隻棋

TVB熱播劇集《痞子殿下》將於本星期五（9月2日）播出大結局，榮婉娟（小寶飾）身份一直予觀眾神秘的感覺，自稱失去十多年記憶的她在國師（黃建東飾）來到首振鎮後，行為變得怪異，原來她身手了得，不但化身黑衣人與溫柔過招，又頻頻暗中保護國師。

隨著劇情推進，小寶（細細粒）所演之榮婉娟的陰謀開始浮面，在昨晚（8月30日）播出的《痞子殿下》內，她身為國師旗下首席殺手「零零娟」的身份終於曝光，並道出自稱放洋留學一年的實情。

小寶自入行以來不時大放笑彈，是次就成為令人意想不到的奸角，演出令人印象深刻呢！

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曾中「面目全非掌」

娟娟留在鏢局中殺了假國師（黃建東飾），又連續殺害了數人。壯龍（張穎康飾）好奇娟娟何解是國師的人，娟娟回應指自己已跟隨國師達十五年，壯龍再追問：「你唔係去咗放洋留學？」她回應只不過是想在嫁給壯龍前看看多姿多彩的世界。

不過，當時仍是「陳瀅」的娟娟因貪玩而得罪人，中了「面目全非掌」，並暈了一個月，最終變成了現在的樣貌，並不敢回來找壯龍等人，決意留下並加入假國師的組織、接受不同的武術訓練。接著，她指自己本來並未想過回來首振鎮，也只好扮成是放洋回來。

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娟娟爆Seed

娟娟激動地指自己一直在說謊，現時不是真正地愛壯龍，並說：「你依家只不過係我一隻棋！」她指溫柔（陳瀅飾）、小妹（JW飾）等人都是太天真，她們只不過是有助她掩飾細作的身份。最後，她要求現為千尋人格的千刀（朱敏瀚飾）把自己殺掉。

網民在TVB的Facebook專頁、Youtube留言稱讚細細粒，「小寶大突破」、「小寶個認真樣！」、「小寶好可愛，要多d拍劇啊～」、「幾好戲」，也有網民指早已猜到小寶是細作。

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婉娟成功離去？

在今晚（8月31日）播出的一集，千尋欲殺婉娟，壯龍卻拼死阻擋，讓婉娟離去。而謀反者知悉婉娟行動失敗，吩咐士兵包圍首振鎮。

溫柔（陳瀅飾）驚覺紀炯（杜燕歌飾）是百勝國皇帝，紀威（周嘉洛飾）與溫柔互相指責，太后更逼溫柔殺紀炯以祭歌蓮神國亡魂，結果雙方對峙。

溫柔等人欲突破包圍離鎮，可惜箭雨不斷，太后更高燒不退，溫柔只好退回鏢局求醫。溫柔過度勞累暈倒，小妹診治後竟發現溫柔有孕，紀威始記起曾在夢一場與溫柔纏綿。有鎮民被擄，謀反者威脅如不交出紀炯便殺死鎮民，紀威陷於兩難！

演喜劇為主

現年37歲的陳嘉佳，2013年夥同王祖藍演出劇集《老表，你好嘢》「細細粒」一角爆紅，自此坊間便稱她「細細粒」。

她又曾在《My盛Lady》，在劇中所飾演的重量級盛女夏明珠（Judy）中落力演出，獲網民稱讚演技能夠媲美女主角徐子珊。另外，她在《老表，你好Hea！》飾演專業按摩師周麗敏（Vivienne）中與林盛斌（Bob）演一對，曾上演重口味終極長吻。

及至2018年，細細粒於《是咁的，法官閣下》飾演智障人士朱迪迪（Bell），涉及殺人及肢解屍體案件，每集當中都有不少爆喊場面，演技獲讚。