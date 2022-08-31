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【刷單騙案】2男子當網上推銷員賺佣金　共失逾18萬元

社會 09:02 2022/08/31

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交由油尖警區刑事調查隊跟進。(資料圖片)

2名男子懷疑充當網上買家賺佣，共損失逾18萬元。

警方昨日（30日）接獲一名21歲非華裔男子報案，指早前回應社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金約4000千元以獲取信任，受害人遂按指示先後將18萬元存入至對方指定的兩個帳戶以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。案中受害人共損失約176000元。

另外接獲一名29歲非華裔男子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金約1000元以獲取信任，受害人遂按指示先後將10000元存入至對方指定的兩個帳戶以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。案中受害人共損失約9000元。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐

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