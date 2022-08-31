  • 31°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 10:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】劉宇隆：現時疫情未見頂4成公院受影響　冀縮短青少年接種復必泰疫苗間距

社會 09:55 2022/08/31

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（經濟日報資料圖片）

本港單日確診增至8000宗。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（31日）表示，目前新冠疫情未見頂，公營醫療壓力正增加；專家會商討縮短青少年第2針和第3針的間距到5個月，期望讓中學生第3針接種率達九成。

劉宇隆接受電台訪問時指，現時每日8至9千宗確診個案仍然未到達頂峰，單日確診有機會增至2萬宗，公營醫療壓力正增加，4成公立醫院服務受影響，須分流到成人病房。

現在有兒科病人已要分流到成人病房，大家都不想再見到年初第五波疫情，要啟動定點醫院，但其實離開要定點醫院的區間很接近，如用新加坡數據來說，現在未到峰頂，峰頂估算（單日）去到一萬三、四千宗，上限可能去到二萬宗，下限是一萬二、三千，視乎措施

他又稱，現時中學生第三針接種率近6成，專家會商討縮短青少年第2針和第3針的間距到5個月，期望兩個月內令中學生第3針接種率達到90%，同時加強到校疫苗接種服務，推高小學及幼稚園學生的接種率，並配合每日快測，減低校內爆發風險。

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作　骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【刷單騙案】2男子當網上推銷員賺佣金　共失逾18萬元
今日 09:02
【刷單騙案】2男子當網上推銷員賺佣金　共失逾18萬元
【最新疫情】劉宇隆：現時疫情未見頂4成公院受影響　冀縮短青少年接種復必泰疫苗間距
今日 09:55
【最新疫情】劉宇隆：現時疫情未見頂4成公院受影響　冀縮短青少年接種復必泰疫苗間距
【傷人案】尖沙咀兩人遇劫失約2萬元財物　警緝三刀賊下落
今日 09:22
【傷人案】尖沙咀兩人遇劫失約2萬元財物　警緝三刀賊下落

你可能感興趣

【刷單騙案】2男子當網上推銷員賺佣金　共失逾18萬元
今日 09:02
【刷單騙案】2男子當網上推銷員賺佣金　共失逾18萬元
【最新疫情】劉宇隆：現時疫情未見頂4成公院受影響　冀縮短青少年接種復必泰疫苗間距
今日 09:55
【最新疫情】劉宇隆：現時疫情未見頂4成公院受影響　冀縮短青少年接種復必泰疫苗間距
【傷人案】尖沙咀兩人遇劫失約2萬元財物　警緝三刀賊下落
今日 09:22
【傷人案】尖沙咀兩人遇劫失約2萬元財物　警緝三刀賊下落
疫苗 疫情 醫生 幼稚園 公立醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
16:45 2022/08/30
【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
14:43 2022/08/30
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼
16:05 2022/08/29
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼