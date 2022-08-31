【最新疫情】劉宇隆：現時疫情未見頂4成公院受影響　冀縮短青少年接種復必泰疫苗間距

▲ （經濟日報資料圖片）

本港單日確診增至8000宗。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（31日）表示，目前新冠疫情未見頂，公營醫療壓力正增加；專家會商討縮短青少年第2針和第3針的間距到5個月，期望讓中學生第3針接種率達九成。

劉宇隆接受電台訪問時指，現時每日8至9千宗確診個案仍然未到達頂峰，單日確診有機會增至2萬宗，公營醫療壓力正增加，4成公立醫院服務受影響，須分流到成人病房。

現在有兒科病人已要分流到成人病房，大家都不想再見到年初第五波疫情，要啟動定點醫院，但其實離開要定點醫院的區間很接近，如用新加坡數據來說，現在未到峰頂，峰頂估算（單日）去到一萬三、四千宗，上限可能去到二萬宗，下限是一萬二、三千，視乎措施

他又稱，現時中學生第三針接種率近6成，專家會商討縮短青少年第2針和第3針的間距到5個月，期望兩個月內令中學生第3針接種率達到90%，同時加強到校疫苗接種服務，推高小學及幼稚園學生的接種率，並配合每日快測，減低校內爆發風險。

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責任編輯：余思嵐