  • 30°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 09:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【傷人案】尖沙咀兩人遇劫失約2萬元財物　警緝三刀賊下落

社會 09:22 2022/08/31

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

尖沙咀發生劫案，兩名男子被劫受傷，警方正追捕三名持刀賊人下落。

事發在山林道17至19號，警方今日（31日）凌晨2時18分接報，指有2名疑犯懷疑在上址附近用刀襲擊2名受害人，並劫去對方一個價值約14000元的手袋，內有一個價值約1800元的銀包、數張銀行卡及約2000元現金，2名疑犯其後登上懷疑另一名疑犯駕駛的私家車一輛逃去。

警員接報到場，經初步調查，案件列行劫，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。2名受害人手部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作　骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【強制檢測】63幢住宅納強檢　嘉湖山莊賞湖居、新都城都會豪庭上榜
22:12 2022/08/30
【強制檢測】63幢住宅納強檢　嘉湖山莊賞湖居、新都城都會豪庭上榜
【刷單騙案】2男子當網上推銷員賺佣金　共失逾18萬元
今日 09:02
【刷單騙案】2男子當網上推銷員賺佣金　共失逾18萬元

你可能感興趣

【強制檢測】63幢住宅納強檢　嘉湖山莊賞湖居、新都城都會豪庭上榜
22:12 2022/08/30
【強制檢測】63幢住宅納強檢　嘉湖山莊賞湖居、新都城都會豪庭上榜
【刷單騙案】2男子當網上推銷員賺佣金　共失逾18萬元
今日 09:02
【刷單騙案】2男子當網上推銷員賺佣金　共失逾18萬元
罪案 手袋 伊利沙伯醫院 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
16:45 2022/08/30
【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
14:43 2022/08/30
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼
16:05 2022/08/29
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼