【傷人案】尖沙咀兩人遇劫失約2萬元財物　警緝三刀賊下落

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尖沙咀發生劫案，兩名男子被劫受傷，警方正追捕三名持刀賊人下落。

事發在山林道17至19號，警方今日（31日）凌晨2時18分接報，指有2名疑犯懷疑在上址附近用刀襲擊2名受害人，並劫去對方一個價值約14000元的手袋，內有一個價值約1800元的銀包、數張銀行卡及約2000元現金，2名疑犯其後登上懷疑另一名疑犯駕駛的私家車一輛逃去。



警員接報到場，經初步調查，案件列行劫，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。2名受害人手部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

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責任編輯：余思嵐

