【強檢公告】天水圍嘉湖山莊麗湖居5座及大埔新興花園康智閣　共8人違強檢罰1萬元

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本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:50】大埔新興花園康智閣

大埔新興花園康智閣有53名人違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中3人發出10,000元定額罰款通知書。

【10:32】天水圍嘉湖山莊麗湖居5座

天水圍嘉湖山莊麗湖居5座有16人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。

【09:06】黃大仙彩雲（二）邨豐澤樓

黃大仙彩雲（二）邨豐澤樓約1660名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現26宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中102戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐