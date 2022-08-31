【生仔vs生女】前世情人與兒子差別待遇　網民共鳴︰生女就會明

▲ 爸爸對前世情人與兒子的差別待遇。

爸爸對住女兒往往一副無力招架的樣子，相反對兒子的教養方式或許較嚴謹。近日台灣一名爸爸就在社交平台，透過幾張照片分享前世情人與兒子差別待遇，女兒絕對萬千寵愛於一身，生女的網民很有共鳴。

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女兒待遇比較優越？

該名爸爸本周一（29日）於facebook群組「爆廢公社公開版」發帖文，以說笑的方式寫道︰

如果你有兩個孩子，買東西一定要跟我一樣買兩份，不要讓孩子覺得不公平。

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從他上載的照可見，大兒子和小女兒確是一人一份薯片，可是女兒的大份好多。另外兩張照片中，女兒想吃麵，爸爸一副殷勤盛麵的樣子，而兒子想吃麵，他就一臉厭惡。爸爸還說反話指，「愛是均等的，愛是平等的，孩子需要爸爸相等的愛」、「孩子需要你讓他們感覺爸爸是愛他們的，而不是偏愛那一個」。

網民︰富養女兒 窮養兒子

帖文引來家長網民熱議，不禁慨嘆「生女就會明」，又紛紛分享自己或另一半對待兒女的態度，確實爸爸總是偏愛女兒，卻又不至於偏心她，而令兒子難受。有網民留言，「女兒真的是爸爸上輩子的情人」、「情人跟情敵的待遇不同」、「生女兒就是要特別待遇」、「女兒要富養，兒子要窮養」、「完了！看到未來的我」、「兒子需要媽媽的安慰」。點擊圖片睇更多網民留言︰

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一名女網民講述她的家庭例子，其奶奶重男輕女，小時候只帶孫仔出門，每次買東西或玩具都只買他一份而已。她有次跟兒子說，「以後出門如果你只買一份東西或玩具回來，沒買妹妹的，那就連你那份也不能買。」從此天下太平，兒子跟嫲嫲出門回來，肯定都帶回一式兩份玩具。

爸爸其實子女都愛

當然這只是發文的爸爸開玩笑而已，他留言回覆網民表示，自己沒有偏心女兒，甚至乎兒子的待遇還比女兒優勝一點，只是「沒辦法，爸爸每天被女兒融化」。他分享教養兩個孩子之道︰

其實不會（偏心），要讓孩子知道你兩個都愛，這需要表現出來，也說出來，也不停溝通，讓他們理解，更要讓他們學習愛對方。

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責任編輯︰王明芳