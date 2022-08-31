  • 31°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 10:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首北上】李家超：防疫理由舉行線上會議　線上參與兩間學校開幕儀式

社會 10:26 2022/08/31

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

受本港同深圳疫情影響，李家超要取消原定今明兩日訪粵行程。（資料圖片）

特首李家超原定今日出發前往廣州和深圳，期間將與內地商討便利通關事宜。惟消息指，受本港及深圳疫情影響，李家超很大機會取消原定今明兩日訪粵行程。據了解，兩地政府仍會以視像形式進行交流。

李家超原擬今天出發前往廣州，明日參加香港科技大學（廣州）校園的開幕儀式，之後轉往深圳繼續行程，期間將會與廣東省和深圳巿領導會面。不過本周香港疫情反彈，且多名政府高官確診，而深圳亦出現確診個案。

李家超見傳媒時表示，防疫理由盡快舉行線上會議，線上參與兩間學校的開幕儀式，期望明天與廣州及深圳市領導人開會後，共同推進開展一個新的台階。

他指，香港在祖國一帶一路發揮積極角色，可以作出更多貢獻，包括貿易、航運等，希望盡快推展粵港澳大灣區需要處理議題。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【3區污水陽性】涉九龍灣德福花園、花墟道一帶多個屋苑　港府派21萬個快測包
16:45 2022/08/30
【3區污水陽性】涉九龍灣德福花園、花墟道一帶多個屋苑　港府派21萬個快測包
【中醫治療】中醫團體推新冠復康診療計劃　長新冠患者可免費獲10次醫藥診療【附申請方法】
22:14 2022/08/30
【中醫治療】中醫團體推新冠復康診療計劃　長新冠患者可免費獲10次醫藥診療【附申請方法】
【封區檢測】黃大仙彩雲二邨豐澤樓發現26宗陽性個案　102戶無人應門
今日 09:36
【封區檢測】黃大仙彩雲二邨豐澤樓發現26宗陽性個案　102戶無人應門

你可能感興趣

【3區污水陽性】涉九龍灣德福花園、花墟道一帶多個屋苑　港府派21萬個快測包
16:45 2022/08/30
【3區污水陽性】涉九龍灣德福花園、花墟道一帶多個屋苑　港府派21萬個快測包
【中醫治療】中醫團體推新冠復康診療計劃　長新冠患者可免費獲10次醫藥診療【附申請方法】
22:14 2022/08/30
【中醫治療】中醫團體推新冠復康診療計劃　長新冠患者可免費獲10次醫藥診療【附申請方法】
【封區檢測】黃大仙彩雲二邨豐澤樓發現26宗陽性個案　102戶無人應門
今日 09:36
【封區檢測】黃大仙彩雲二邨豐澤樓發現26宗陽性個案　102戶無人應門
疫情 大學 香港 廣州 廣東省 深圳 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
16:45 2022/08/30
【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
14:43 2022/08/30
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼
16:05 2022/08/29
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼