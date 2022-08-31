【特首北上】李家超：防疫理由舉行線上會議　線上參與兩間學校開幕儀式

▲ 受本港同深圳疫情影響，李家超要取消原定今明兩日訪粵行程。（資料圖片）

特首李家超原定今日出發前往廣州和深圳，期間將與內地商討便利通關事宜。惟消息指，受本港及深圳疫情影響，李家超很大機會取消原定今明兩日訪粵行程。據了解，兩地政府仍會以視像形式進行交流。

李家超原擬今天出發前往廣州，明日參加香港科技大學（廣州）校園的開幕儀式，之後轉往深圳繼續行程，期間將會與廣東省和深圳巿領導會面。不過本周香港疫情反彈，且多名政府高官確診，而深圳亦出現確診個案。

李家超見傳媒時表示，防疫理由盡快舉行線上會議，線上參與兩間學校的開幕儀式，期望明天與廣州及深圳市領導人開會後，共同推進開展一個新的台階。

他指，香港在祖國一帶一路發揮積極角色，可以作出更多貢獻，包括貿易、航運等，希望盡快推展粵港澳大灣區需要處理議題。

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記者：袁澍