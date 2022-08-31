  • 31°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 10:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2022】5位確診候選佳麗包括大熱邢慧敏陳銘鳳　港姐紅館決賽決不改期

娛樂 10:13 2022/08/31

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

5位佳麗確診名單。

新冠肺炎疫情近日數字倍增上升，TVB昨日（8月30日）發出通告，指《2022香港小姐競選》大會接獲5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染消息，故原定在本周日（9月4日）的準決賽將會延期，希望讓感染者有足夠時間休息，而且，暫停各項目綵排及宣傳工作，以保障候選佳麗、台前幕後團隊，以及參與者免進一步感染。

【香港小姐2022】5位候選佳麗確診　《香港小姐競選準決賽》宣布延期舉行

5位確診佳麗曝光

據知，該5名確診候選佳麗分別為大熱的「連詩雅師妹」邢慧敏﹑陳銘鳳﹑何思懿﹑何詩琪及楊溢。

19位候選港姐連日來都不停工作，每日都會進行快速檢測。但前日（8月29日）邢慧敏及何詩琪進行快測後發現確診，已經立即向公司告假缺席工作。及後，陳銘鳳、何思懿及楊溢陸續確診。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

決賽不改期

有傳TVB初步擬定把準決賽延至9月11日舉辦，但還要看觀察她們的康復情況再作決定。

但港姐決賽早已定於9月25日在紅磡體育館舉行，由於紅館檔期難作改動，所以決賽絕不改期，到時若果不幸確診及未痊癒的佳麗就要退出比賽，這段時間的訓練和努力就會白費。

另外，除準決賽被迫延期外，無綫其他節目亦受影響。據知，TVB綜藝節目《開心無敵獎門人》與港姐準決賽同用一廠進行錄影，本月23日晚錄影完《開》後，道具布景組即拆台再搭建港姐舞台，但因突發情況下，要極速還原《開》的道具布景，令一眾幕後工作人員非常辛苦。

最新影片推介：胡定欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2022】「連詩雅師妹」體重高峰154磅　邢慧敏靠兩招1個月激減44磅【內附詳情】
12:57 2022/07/14
【香港小姐2022】「連詩雅師妹」體重高峰154磅　邢慧敏靠兩招1個月激減44磅【內附詳情】
【香港小姐2022】林卓錡備戰選港姐積極減肥　曾亮相ViuTV公開個人性經驗　
19:11 2022/08/09
【香港小姐2022】林卓錡備戰選港姐積極減肥　曾亮相ViuTV公開個人性經驗　
【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡曾與劉德華合作　演蕭亞軒梁朝偉女兒成難忘回憶
10:26 2022/08/22
【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡曾與劉德華合作　演蕭亞軒梁朝偉女兒成難忘回憶
【香港小姐2022】邢慧敏被爆母親開麻雀館惹官非　傳三甲不入冠軍為徐麟？
11:59 2022/08/29
【香港小姐2022】邢慧敏被爆母親開麻雀館惹官非　傳三甲不入冠軍為徐麟？
【香港小姐2022】5位候選佳麗確診　《香港小姐競選準決賽》宣布延期舉行
11:25 2022/08/30
【香港小姐2022】5位候選佳麗確診　《香港小姐競選準決賽》宣布延期舉行

你可能感興趣

【香港小姐2022】「連詩雅師妹」體重高峰154磅　邢慧敏靠兩招1個月激減44磅【內附詳情】
12:57 2022/07/14
【香港小姐2022】「連詩雅師妹」體重高峰154磅　邢慧敏靠兩招1個月激減44磅【內附詳情】
【香港小姐2022】林卓錡備戰選港姐積極減肥　曾亮相ViuTV公開個人性經驗　
19:11 2022/08/09
【香港小姐2022】林卓錡備戰選港姐積極減肥　曾亮相ViuTV公開個人性經驗　
【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡曾與劉德華合作　演蕭亞軒梁朝偉女兒成難忘回憶
10:26 2022/08/22
【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡曾與劉德華合作　演蕭亞軒梁朝偉女兒成難忘回憶
娛樂人物職業 香港小姐 新冠肺炎 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
16:45 2022/08/30
【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
14:43 2022/08/30
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼
16:05 2022/08/29
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼