【香港小姐2022】5位確診候選佳麗包括大熱邢慧敏陳銘鳳　港姐紅館決賽決不改期

▲ 5位佳麗確診名單。

新冠肺炎疫情近日數字倍增上升，TVB昨日（8月30日）發出通告，指《2022香港小姐競選》大會接獲5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染消息，故原定在本周日（9月4日）的準決賽將會延期，希望讓感染者有足夠時間休息，而且，暫停各項目綵排及宣傳工作，以保障候選佳麗、台前幕後團隊，以及參與者免進一步感染。

【香港小姐2022】5位候選佳麗確診 《香港小姐競選準決賽》宣布延期舉行

5位確診佳麗曝光

據知，該5名確診候選佳麗分別為大熱的「連詩雅師妹」邢慧敏﹑陳銘鳳﹑何思懿﹑何詩琪及楊溢。

19位候選港姐連日來都不停工作，每日都會進行快速檢測。但前日（8月29日）邢慧敏及何詩琪進行快測後發現確診，已經立即向公司告假缺席工作。及後，陳銘鳳、何思懿及楊溢陸續確診。

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決賽不改期

有傳TVB初步擬定把準決賽延至9月11日舉辦，但還要看觀察她們的康復情況再作決定。

但港姐決賽早已定於9月25日在紅磡體育館舉行，由於紅館檔期難作改動，所以決賽絕不改期，到時若果不幸確診及未痊癒的佳麗就要退出比賽，這段時間的訓練和努力就會白費。

另外，除準決賽被迫延期外，無綫其他節目亦受影響。據知，TVB綜藝節目《開心無敵獎門人》與港姐準決賽同用一廠進行錄影，本月23日晚錄影完《開》後，道具布景組即拆台再搭建港姐舞台，但因突發情況下，要極速還原《開》的道具布景，令一眾幕後工作人員非常辛苦。

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