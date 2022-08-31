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【育兒辛酸】「每位職場媽媽都欠孩子一句對不起」　咖啡包裝標語被轟道德綁架

育兒經 10:53 2022/08/31

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內地一款咖啡的包裝標語激嬲在職媽媽。

當上媽媽後，最難抉擇就是當全職媽媽還是在職媽媽。全職媽媽年中無休，但其實要兼顧工作和家庭的在職媽媽也同樣辛苦。然而，近日內地一個咖啡品牌的包裝標語，卻涉歧視和道德綁架職場女性，最終公司要緊急撤下廣告標語。

有網民在社交平台「小紅書」上載圖片，圖中顯示一款掛耳式的咖啡包，而包裝上有一行標語：

每一位職場媽媽都欠孩子一句對不起。

咖啡包裝寫著「每一位職場媽媽都欠孩子一句對不起」。

最新影片：

事主看後感到不悅，帖文中嘲諷「現在職場女性甚麼都對不起，你（咖啡廠商）給錢讓職場媽媽都回家養孩子好了。」據了解，涉事的咖啡包出自內地一間國產咖啡製造商「半盒田」，該公司沒有實體店，主要靠網紅在抖音上銷售。

該款咖啡包有一星期7個款式，每款都會附上一段標語，例如「允許喝咖啡的人先富起來」、「沒什麼是一杯咖啡解決不了的，如果有，就兩杯」等。

而星期五的標語就是引起眾怒的一句，不少網民紛紛批評，上班就要給孩子道歉，那大家都別上班，在家等餓死。有網民亦指，職場爸爸都欠孩子一個下跪謝罪，點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

有網民媽媽致電品牌商詢問廣告標語的本意，客服竟說覺得職場媽媽辛苦，要周末出差、加班，沒有時間湊小朋友，咖啡可以讓媽媽放鬆一下。網民反問「那不應該是社會對不起職場媽媽嗎？為甚麼是媽媽對不起孩子呢？」客服顧左右而言他，只稱第一批咖啡已出貨，後續會改善。

其後，品牌回應傳媒指，品牌方的出發點與顧客看到的不一樣，標語的原意是希望媽媽們在周末多陪伴小孩，但承認有爭議，亦會改進，

產品剛上沒多久，下一期產品就會改進的，就不用這個標語了。

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責任編輯︰王明芳

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