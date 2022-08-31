【開心速遞】Fanny險墮泰國求職陷阱　保安局副局長現身《愛‧回家》提醒防被賣豬仔　

▲ 《愛．回家之開心速遞》昨晚劇情加入提醒東南亞荀工防騙資訊。

近期東南亞「賣豬仔」騙案猖獗，保安局為加強宣傳，提醒市民提高警覺不要受騙，TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》在昨晚（8月30日）一集，便加入東南亞荀工防騙資訊。

劇情講述接龍實習生Mike（曾展望飾）、阿壯（焦浩軒飾）、林子穎（李紹堅飾）、Fanny（張盈悅飾）與Gigi（羅雪妍飾）一班最低層的職場新仔，眼見接龍以$18000聘請見習行政人員，為求獲得相等人工決定集體辭職，威脅辦公室食物鏈最高層──大小姐（林淑敏飾）。

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大小姐不但沒有挽留大家，還要求收回過往送出的禮物。5人趁一個月通知期急搵工，Fanny在網上看到一則超荀招聘，指泰國一間獵頭公司請招聘主任，無需經驗、月薪高達6、7萬元，更包機票及食宿費用。

阿壯聞言即提醒：「新聞都有講啦，詐騙集團興用高薪出國工作作招徠，氹人去柬埔寨同緬甸做電話同網上詐騙，做唔夠quota仲會虐打，甚至乎攞晒啲器官去賣！」

其中一名新聘請的見習行政人員，家長不忍兒子被壓榨決定向大小姐提告，激到大小姐紮紮跳。最後無知May（趙希洛飾）提出繼續錄用Mike及阿壯等人，人工加至17999元挽留一眾實習生。

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此外，保安局副局長卓孝業在昨晚在劇集片尾亮相，提醒市民見到搵快錢、高薪而無需學歷或工作經驗的網上招聘廣告，都可能是去東南亞國家從事非法工作的求職陷阱，叫市民提高警覺。