  • 31°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 11:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】Fanny險墮泰國求職陷阱　保安局副局長現身《愛‧回家》提醒防被賣豬仔　

娛樂 11:08 2022/08/31

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

《愛．回家之開心速遞》昨晚劇情加入提醒東南亞荀工防騙資訊。

近期東南亞「賣豬仔」騙案猖獗，保安局為加強宣傳，提醒市民提高警覺不要受騙，TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》在昨晚（8月30日）一集，便加入東南亞荀工防騙資訊。

劇情講述接龍實習生Mike（曾展望飾）、阿壯（焦浩軒飾）、林子穎（李紹堅飾）、Fanny（張盈悅飾）與Gigi（羅雪妍飾）一班最低層的職場新仔，眼見接龍以$18000聘請見習行政人員，為求獲得相等人工決定集體辭職，威脅辦公室食物鏈最高層──大小姐（林淑敏飾）。

【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕

最新影片推介：胡定欣專訪

大小姐不但沒有挽留大家，還要求收回過往送出的禮物。5人趁一個月通知期急搵工，Fanny在網上看到一則超荀招聘，指泰國一間獵頭公司請招聘主任，無需經驗、月薪高達6、7萬元，更包機票及食宿費用。

阿壯聞言即提醒：「新聞都有講啦，詐騙集團興用高薪出國工作作招徠，氹人去柬埔寨同緬甸做電話同網上詐騙，做唔夠quota仲會虐打，甚至乎攞晒啲器官去賣！」

其中一名新聘請的見習行政人員，家長不忍兒子被壓榨決定向大小姐提告，激到大小姐紮紮跳。最後無知May（趙希洛飾）提出繼續錄用Mike及阿壯等人，人工加至17999元挽留一眾實習生。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

此外，保安局副局長卓孝業在昨晚在劇集片尾亮相，提醒市民見到搵快錢、高薪而無需學歷或工作經驗的網上招聘廣告，都可能是去東南亞國家從事非法工作的求職陷阱，叫市民提高警覺。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
12:04 2022/08/30
【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
【開心速遞】鍾志光入行33年演逾200部劇集　萬能鍾：體育先係我嘅舞台
13:27 2022/08/29
【開心速遞】鍾志光入行33年演逾200部劇集　萬能鍾：體育先係我嘅舞台
【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福　Lisa靠3大方法成功減肥
14:26 2022/08/30
【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福　Lisa靠3大方法成功減肥

你可能感興趣

【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
12:04 2022/08/30
【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
【開心速遞】鍾志光入行33年演逾200部劇集　萬能鍾：體育先係我嘅舞台
13:27 2022/08/29
【開心速遞】鍾志光入行33年演逾200部劇集　萬能鍾：體育先係我嘅舞台
【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福　Lisa靠3大方法成功減肥
14:26 2022/08/30
【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福　Lisa靠3大方法成功減肥
開心速遞 娛樂人物職業 娛樂行業 林淑敏 焦浩軒 曾展望 電視劇 演員 東南亞 保安局

最高瀏覽

【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
16:45 2022/08/30
【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
14:43 2022/08/30
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
【飯戲攻心x明日戰記】古天樂聲稱代母親出席首映　孝順古仔重視家庭至今仍與父母同居
12:25 2022/08/30
【飯戲攻心x明日戰記】古天樂聲稱代母親出席首映　孝順古仔重視家庭至今仍與父母同居