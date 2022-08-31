【頭部養生】頭部穴位多是陽氣最旺盛地方 睡前梳頭有助提升睡眠質素

▲ 頭部有多個穴位，氣血滙聚於頭部，是人體陽氣最旺盛的地方。

看報道，有一名內地7歲女孩洗髮後沒有把濕髮吹乾便出外玩耍，結果隔天便出現面癱情況。雖然濕髮與面癱未能證實有直接關係，但濕髮令頭部的正氣和抵抗力下降，濕邪進入身體內，久而久之容易出現頭暈、肩頸、腰、關節等痠痛。

《黃帝內經》記載︰「諸陽之神氣皆上會於頭」，頭部有多個穴位，氣血滙聚於頭部，是人體陽氣最旺盛的地方。當用溫水洗髮時，毛孔因為受熱而擴張，如果不弄乾頭髮，將為濕邪打開一扇入侵身體的門。

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如果因濕邪而引起頭痛，可用天麻、茯苓各5克，陳皮一角，把材料清洗乾淨後，放保溫杯加入熱水焗15分鐘即可飲用。此茶可熄風、平肝、化濕、紓緩頭痛。

天麻味甘，性平，歸肝經，能平肝、熄風，多用於頭風、頭痛、眩暈、手腳麻痹等。

茯苓味甘，性平，歸心、脾、腎經，能利水滲濕、健脾安神、補脾益心。

陳皮味辛，性溫，歸肺、脾經，能理氣健脾、燥濕化痰。

除了及時吹髮有助固陽養生，多梳頭和按摩頭部也有助刺激經絡、促進頭部血液循環、增強身體衞氣。早上是陽氣升發之時，此時梳頭有助提升陽氣、清利頭目。睡前梳頭，則有助入眠，提升睡眠質素。

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全文刊於《晴報》，原題為吹乾頭髮很重要