【日本通關】擬開放非旅行團入境　下周起再加入境人數上限　

▲ （Istock圖片）

根據日本《共同網》報道，日本首相岸田文雄今日（31日）宣布，將開放沒有導遊的非旅行團入境，但他未提及具體實施日期。他又表示，當地每日入境人數上限，將於下周五（9月7日）起由目前的2萬人提高至5萬人。

縱橫遊常務董事袁振寧指，當地政府重新接待沒有導遊的團隊旅遊，並非疫情前所理解的自由行，旅客仍須經日本政府認可的本地遊行社報名，獲發入境健康認證證明後，才可申請觀光簽證，亦須向官方認證的旅行社報備行程及住宿等資料，但落地後已等同自由行，「一個人亦可報名成行」，預計對港人有一定吸引力。

他指出，抵港檢疫「鬆綁」，外遊人數較預期少，估計與部分人假期不足、正等待本港全面通關及等待日本容許自由行有關，旅行社因而變陣劈價促銷，東京、九洲6天團包括檢疫酒店，每人約1萬元，較高峰期8天團的2.4萬元回落至疫情前水平。

日本及南韓相繼決定入境不須提交檢測報告，袁振寧指相關措施對港人沒有吸引力，形容「香港人檢測當食飯」，不會因為免檢測便一窩蜂地外遊，再者現時港人外遊有一定成本，首選的目的地一直不是南韓，因此放寬與否對港人的影響都不大。

東瀛遊執行董事禤國全則認為一日仍有抵港檢疫政策，都會影響港人旅遊的意慾，重申免入境檢疫才可令旅遊業復甦之路加快。他又表示，已接獲數宗市民查詢日本自由行的行程及套票，惟細節仍有待落實，因此現階段沒有市民報名。他認為簽證等措施雖然對旅客來說手續繁複，但一旦確診當地旅社可提供支援。

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記者：陳麗娜