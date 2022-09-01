【寵物情緣】嬰兒攝影師養兔窩心初體驗　金吉利貓中途加入創造甜蜜時光

▲ Ling解釋原先家人說要把Jai Jai帶來自己的家時，也有顧慮到究竟兔和貓能否和平共處呢？結果是可以的。

本身是專業嬰兒攝影師的Ling，除了很喜歡小朋友外，其實亦十分喜歡小動物。今年初決定養一隻小兔，在寵物店已看上了荷蘭兔「Siumi」，怎料帶回家後只見牠常流鼻水，單是那個月已帶牠看醫生數次。她笑言沒有想過醫藥費還貴過買一隻小兔，不過養了Siumi大半年來，看著牠健康地成長，Ling完全沒有後悔呢！

說到最先想養兔的計劃，Ling坦言不算周詳，只是在一些社交媒體群組中找找資料，不了解養兔的詳細須知。她又覺得自己錯有錯著，和Siumi真的有緣份。

「1月初時，政府有滅倉鼠行動，而我睇中Siumi的寵物店正好是受影響店舖的分店，差點買不到Siumi。」她說。

原來，那天中午她買Siumi後，因發覺要養兔的用具和物品還未預備妥當，本要求職員留Siumi在店中幾天，待一切用品準備好後才接牠回家。但職員說只能留一晚而已，Ling心想一晚時間也幫不到忙，就即時帶了Siumi返家。

▲ 雖然養兔令到Ling開首有點開支失預算，但她卻沒有後悔養Siumi，看著牠健康成長是挺開心的。

「真的好好彩，因為第二日政府已經宣布要滅倉鼠，連帶店裏的所有兔子及龍貓亦不能倖免，所以我和Siumi真的好有緣。」她說。

活躍難餵藥

由於Ling沒有養兔經驗，她笑言第一晚接牠回家的確有點手忙腳亂。「及後還發現Siumi流鼻水，整晚在打乞嗤，嘈到我都瞓唔到。捱到第二天立即帶牠看醫生，醫生說年紀太細的兔仔抵抗力弱（當時3個月大），容易受感染，是正常現象。」

回家要餵藥也是一大難題。「因為Siumi好活躍，不太愛給人抱，牠又走得快，要捉住牠也要費一把勁，相當搞笑。」她笑道。

Ling說，牠的流鼻水症狀維持了個多月才有好轉，但到了Siumi約7個多月大時，又值發情期，醫生建議要替牠做絕育手術。

▲ 做完絶育手術，Siumi 帶上花形頸箍的趣致樣子。(被訪者提供)

做絕育手術

「不過醫生都說Siumi其實還小，做絕育手術是有點風險的。但Siumi每晚都在叫，又實在令我感困擾，於是都決定去做手術。」

Ling還記得那天接回Siumi時，麻醉藥未過前，牠還處於一個安靜狀態，但當麻醉藥散後，牠又開始活躍起來。「因為要避免牠用舌頭去舔傷口而弄破針口，所以都會戴著頸箍，只見牠不斷重複地把頭轉向傷處的動作，加上頸箍又會令牠不能清潔毛髮，其實心底裏都好憐惜牠。」她說。

都說動物天生有一種愛自由本能，第三天Ling回家見到個頸箍鬆脫，牠的傷口縫針位爆開滲血，惟有又要帶牠到診所再次把傷口縫合。

▲ 起初見牠們都有點不自然，『眼超超』的，各自在自己地頭不往來，後來反而是Siumi主動走過去撩Jai Jai玩。（被訪者提供）

與貓和平共處

這次絕育手術後的康復情況比Ling預期為慢，可能因要再次縫針之故。不過，這段期間，Ling也享受Siumi稍為「乖乖」的行為，也肯讓她抱抱安靜一下。「好彩牠是為食兔，用食物引誘牠，就都可以安靜一會。牠最愛吃香蕉，閒時我會定期買芫荽、生菜給牠當零食。」

本來Siumi是一寵獨大，但3個月前家中來了一隻9歲的金吉利貓叫「Jai Jai」。「起初見牠們都有點不自然，『眼超超』的，各自在自己地頭不往來。及後反而是Siumi主動走過去撩Jai Jai玩，到現在牠們還不算是好Friend，但我想應該都不會是討厭大家的關係吧！」

帶愛寵 Staycation

Ling解釋原先家人說要把Jai Jai帶來自己的家時，也有顧慮到究竟兔和貓能否和平共處呢？結果是可以的。「別看Jai Jai個樣凶神惡煞般，其實牠好嗲人，得閒無事又會黐下你。反而Siumi不會，所以有時我見到Facebook群組中的兔仔會黐主人，都幾羨慕。」她笑說。

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最近，Ling還帶着兩隻寵物去酒店Staycation，許多人見她可以用繩套著牠們行，都覺得很有趣。「我都只是套著牠們一會而已，一來因為行過公眾地方怕牠們會走掉，而我一個人又抱不到兩隻；二來我都不會套牠們太久，因知道牠們不會喜歡。」她解釋。

雖然養兔令到Ling開首有點開支失預算，但她卻沒有後悔養Siumi，反而想過替牠買保險。「我有問過做保險的朋友，都說香港沒有兔的保險。」她說一般兔仔的壽命約7至8年，不諱言一想到牠不在，自己會好傷心。筆者說她偏心Siumi，她即否認並說自己無偏心，一樣愛Jai Jai的呢！

記者：郭秀芳