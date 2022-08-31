【韓國男神】玄彬婚後現身分享感受　跟少女時代允兒捲入三角戀

▲ （左起）Daniel Henney 、柳海真、林允兒、陳善圭、玄彬出席試映會。

韓國男神玄彬3月跟孫藝珍結婚，其後宣布將有愛情結晶品，新婚5個月的玄彬，日前前為婚後首部電影《秘密任務2》在韓國展開宣傳，跟「少女時代」成員林允兒及男星柳海鎮合作，並向媒體表示當下心情。

將為人父的玄彬容光煥發，被問到今次拍《秘密任務2 》有甚麼感想，他表示戲中有用廁紙擊退敵人的動作場面，所以之前煩惱了一段時間，思考如何利用一些在日常生活中會出現的物品，去融入動作場面中。

▲ 玄彬快為人父。

他分享：「後來與導演商量，採用了在生活中常用到的『蚊拍』，非常感謝武術組的設計，令該場戲可以好好發揮。」

玄彬又指跟陳善圭在40層樓高天台對打的戲非常難忘，他們花了十日時間拍攝，其實要在欄杆、天台等拍動作場面相當危險，但跟對手的互信及默契，令該場戲可以順利完成。

玄彬、柳海真、林允兒三人之前在《秘密任務1》已經合作過，他指今次當然默契十足，更加有商有量，合作得非常愉快。允兒提到其實今次是她首次拍續集作品，亦是一件難得的事情。

▲ 少女時代允兒。

被問到跟兩位型男靚男合作感覺，她表示今次常幸福，玄彬和Daniel Henney常有魅力，是一個非常好的工作環境。

有媒體問到電影最後好像出現類似三角關係的場面，感受如何？玄彬表示：「因為第一集沒有感情戲，因此這部分很有趣，真的有點失望，原來人（指林允兒角色）可以變心變得這麼快。』

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