【適得其反】男子天熱日日飲檸檬水　肚痛求醫揭十二指腸穿孔

▲ 男子天熱日日飲檸檬水，肚痛求醫揭十二指腸穿孔。

不少人喜歡飲有美白效果的檸檬水，但小心喝得過濃隨時適得其反。台灣一名50歲男子，某天用膳後突然肚子劇痛，於是馬上求醫，經醫生檢查後，才發現他的十二指腸原來穿了兩個大洞，且還通到肝臟去，致嚴重腹膜炎。醫生再細心詢問，才得知男子有天天泡濃味檸檬水飲的習慣，令腸胃出現問題，呼籲市民平時對太酸的東西及飲料要當心。

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肝膽腸胃科醫師錢政弘於節目《健康好生活》中指，因天氣炎熱，該名男病患喜歡每天泡檸檬水來喝，但「太酸，長期喝胃就出問題。」直至某日，男子晚膳完畢，突然感到非常不適，不但肚子劇痛，大約1小時後，肚內更傳出「啵一聲」爆破空氣的聲音，全身已大冒冷汗的男子需要醫急求醫。通過胃鏡畫面，錢政弘指自己看到男患者的十二大指腸有2個洞，從而發現病患的腸子不但潰瘍、破洞，而且範圍大，已通到肝臟去。

錢政弘表示，他從胃鏡可隱隱約約看到肝臟構造，即所謂腸穿孔，形容病患情況「是很厲害的十二指腸潰瘍」；食物殘渣會從這個洞流出，造成嚴重腹膜炎。但幸運是患者就醫及時，令他即時開刀把洞修補，後來也順利康復。醫生因此提醒市民平時吃酸的東西務必要小心。

同場加映:5大檸檬水飲用貼士

















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責任編輯：羅嘉欣