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【慎服成藥】藿香正氣水溝咖啡內地爆紅　醫生警告勿亂飲：或損腸胃

食用安全 11:37 2022/08/31

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藿香正氣水溝咖啡內地爆紅，醫生警告或致不良反應。

炎炎夏日，不少人都會喝凍飲消暑降溫，近日內地網民自創飲料，將中成藥「藿香正氣水」加進冰水或凍美式咖啡一同服用，更掀起打卡潮，引起不少人跟風。不過有醫生提醒，這種飲法可能會刺激腸胃，引發不良反應，呼籲勿盲目跟風。

根據內地傳媒報道，早前有網民於社交平台分享，仿照凍美式咖啡的做法，將中成藥藿香正氣水口服液加進冰水中，製成「藿香正氣冰中式」，沒想到引來大量網民仿效，有人甚至將藿香正氣水直接加進美式咖啡中，希望達到「清熱和醒腦」的作用。

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不過，藿香正氣水的使用說明書指出，該藥適用於患風寒、感冒，出現頭痛昏重、嘔吐泄瀉等症狀人士服用，忌與生冷、辛辣及油膩食物一同服用。

東南大學附屬中大醫院臨床營養科主任醫師金暉，接受內地傳媒訪問時表示，藿香正氣液等是中成藥，服用時應戒生冷的東西。另外，藿香正氣液及其他感冒沖劑不能隨便使用，去代替日常的飲品，假如使用劑量超標，或引起不良反應。

四川省腫瘤醫院中西醫結合副主任醫師王天寶表示，凍咖啡對腸胃不好的人來說，本身就有影響，與藿香正氣水同時飲用，腸胃恐將難以承受，可能導致腸胃道發生短期痙攣，出現嘔吐症狀。

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責任編輯：羅嘉欣

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