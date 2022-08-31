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【體質調查】社區體質調查測試日下月舉行　今日起接受報名（附時間地址）

社會 11:23 2022/08/31

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（新聞處提供）

康文署今日（31日）表示，9月推出新一輪「全港社區體質調查」測試日，並由今日起接受報名，測試費用全免，測試日的對象為年齡介乎17至59歲市民。
 
署方指，調查依年齡將參加者分成6個組別進行收據收集，新一期測試日的對象為年齡介乎17至59歲的香港市民。由於現階段17至39歲組別收集的數據稍為落後，呼籲有關年齡組別的市民踴躍參與。
 
測試日詳情
 

  • 日期：9月3日和9月4日
  • 時間：中午12時至下午2時、下午3時30分至6時30分及下午8時至10時（最後一節為下午9時）
  • 地點：東昌街體育館（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓）
  • 預約登記帳號及密碼：TCSSC

 

  • 日期：9月7日、9月14日和9月15日
  • 時間：下午4時至5時30分及下午6時45分至9時45分（最後一節為下午九時）
  • 地點：馬鞍山運動場（馬鞍山恆康街1號）
  • 預約登記帳號及密碼：MOSSG

 

  • 日期：9月16日、9月22日、9月23日和9月27日
  • 時間：下午4時至6時及下午7時至10時（最後一節為下午9時）
  • 地點：將軍澳運動場（將軍澳寶康路109號）
  • 預約登記帳號及密碼：TKOSG

 市民可經專題網頁的「獲邀參加者登記登入」分頁預先使用上述特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段，測試需時約1小時，市民亦可在活動當日即場報名參加，每時段名額有限，先到先得。

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責任編輯：余思嵐

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