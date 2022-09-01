裝修攻略：廚櫃選料秘訣　教你打造耐用時尚廚房

裝修過程如果只着重美感，用料質量卻馬虎了事，便會後悔莫及，尤其是常用的廚房。廚櫃門板及工作檯面物料選擇眾多，首先要對各物料特性有基本認知，才能打造適合自己、設計感與實用並存的理想廚房。

▲ 想要有一組耐用的廚櫃，就要選用優質的物料。

廚櫃門板物料選擇多 特色功能各不同



廚櫃作為廚房重中之中，要保持耐用，選用歐洲進口的物料品質比較有保證。廚櫃由門板飾面和板材兩部分組成，飾面是指廚櫃的表面材料，不同材質的門板飾面可以營造出不同的設計效果。其中推介意大利納米技術的啞光材質，觸感舒適，抗指紋，更可以熱能癒合輕微刮痕，能有效抑制細菌滋生，保持廚房整潔明亮。

▲ 意大利納米技術的啞光材質能夠以熱力癒合輕微刮痕。

另一種近年受歡迎的物料則是來自歐洲的陶瓷石，紋理自然且堅固耐用，採用獨家粒子燒結技術，密度達致零孔隙，能避免液體和油漬滲入底層，兼具耐刮、耐污、高耐熱性和高耐磨性。

▲ 陶瓷石材質耐刮、耐污，也有高耐熱性和高耐磨性，非常堅固耐用。

此外，還有4種較為常用的物料可以用作門板飾面：



1. 亞加力板

亞加力板色澤飽滿，質感類近玻璃，硬度高及韌性大，不易破損，也因為板材相對較厚，即使輕微刮花仍可保持原色。



2. 焗漆

焗漆有豐富的色彩選擇，不易褪色脫落具較佳防潮及防水性，易於清潔，但耐磨度一般，需要注意日常保養。



3. 木皮

木皮的紋理及色澤自然細膩，營造和諧溫暖的感覺，除了價格較高外，也容易出現紋路不連貫的情況，需要仔細挑選紋理。

4. 防火膠板

相對實惠耐用，耐高溫之餘，抗滲性及防潮性較佳，但容易因為封邊或修飾處理不當而令邊角位置出現黑氣，影響外觀。



櫃身內籠 防潮兼承重力強



廚櫃的另一重要結構則是櫃身，因為鍋具有一定重量，如果櫃身不夠承重力，容易因為長期承重而下墜變形。而且香港天氣潮濕，防潮性高的櫃身內籠，才能令廚櫃更耐用。



廚櫃物料主要有兩種：夾板和纖維板。夾板大多可分為三層、五層和七層，夾層愈多，硬度和承重力愈高。因此首選七層夾板作為櫃身板材，特別適合香港潮濕環境，也有足夠的承重力，防止彎曲，配合歐洲進口飾面更為耐用美觀。



纖維板可分為高、中、低密度，而中密度纖維板則最常用於廚櫃及傢具，因為表面和邊緣平滑，黏貼較易，容易配搭不同材質的飾面。

▲ 櫃身板材宜選有足夠硬度和防潮效果較佳的七層夾板。

工作檯面宜選耐熱、防刮、耐髒、易打理



廚房的工作檯面是煮食的主要地方，平日會用來處理食材，建議選擇耐磨、防刮花、易清潔等特點的材質。



其中，石類材質是主流選擇。當中人造石顏色多，安裝過程能夠做到沒有駁口，有效避免藏污納垢和滲水，較容易清潔。若果石面有變色及刮花磨損，更可隨時打磨翻新。

▲ 人造石沒有駁口，能夠有效避免藏污納垢和滲水。

如果擔心高溫煮食破壞工作枱面，則可以選擇耐熱防刮的石英石，其抗污性能極佳，只要用清水沖洗即可光潔如新。



另外，上文提及的意大利納米技術啞光材質和陶瓷石也適合用來製成工作檯面。意大利納米技術啞光材質防菌防刮、耐磨的特性有效減少細菌滋生，處理食材就更安心。陶瓷石的零孔隙密度能避免液體和油漬滲入底層，也擁有高耐熱性，即使將熱鍋具直接放在檯面上亦未必會留有痕跡，同樣是作工作檯面的不錯選擇。



自選設計 理想廚櫃



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（特約）