【網購騙案】2女社交網站各購逾30隻大閘蟹　各失800多元

▲ （警方提供）

警方今日（31日）表示，過去一周接報兩名29歲和35歲女子在社交媒體專頁以優惠價分別購買30多隻大閘蟹，並透過轉數快付款，惟等待多天仍未收貨，社交帳號亦遭封鎖 ，始發現受騙。2人分別損失800多元，為今個蟹季「開齋」。「主題公園/酒店套票」繼續成為高危貨品排行榜榜首。

高危貨品排行榜

主題公園/酒店套票

海鮮

手袋

傢俬/家庭用品

智能電話

玩具模型

租賃服務

手錶

服飾波鞋

數碼產品

警方提醒，網購食品難以確定食品來源或是否符合安全標準。無論在實體店或網購大閘蟹，市民應盡量光顧有信譽及領有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的商戶。購買海鮮、肉類、奶類飲品等易變壞食物前，可先搜尋食環署的許可證名單。

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責任編輯：余思嵐