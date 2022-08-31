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【疫情分析】何栢良料BA.5變異株個案佔逾8成　今輪疫情將見頂

社會 11:37 2022/08/31

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何栢良料BA.5變異株個案佔逾8成，今輪疫情將見頂。（資料圖片）

昨日（30日）新增8,848宗確診個案，當局指染疫人數未見頂，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時本港新增的確診個案，感染BA.5變異病毒株的比率超過一半，若佔比達8、9成，今輪疫情將會到達頂峰，但難預計何時到頂。

何栢良今日（31日）在港台節目說，疫情不只是留意每日新增個案，而是要留意當中的重症比率發展等，特別是長者情況，而目前整體重症比率約0.2%、死亡比率約0.09%，重症及死亡個案通常滯後，分別在約2至4星期後才出現。他補充，約2,500名患者留醫公立醫院，部分人因未達到解除隔離標準而未能出院，建議醫生可以評估患者臨床情況及家居環境，提早出院在家隔離，加快病床流轉。

深圳發現變異病毒株BF.15確診個案，當局表示個案不排除由香港輸入，何栢良指出，是否由香港入境內地的人士引發群組，仍未能下結論，需要進行流行病學調查及源頭追蹤，相信香港方面會全力配合。他稱BF.15並非首次於深圳發現，是病毒株發展出現的分支，抗體中和及免疫逃逸都較強，現時只是在基因庫有100個樣本，衞生防護中心未能詳細分析。

何栢良又指，新加坡有研究發現接種3針復必泰疫苗半年後，抗體水平仍然達9成，但接種3針科興疫苗的抗體水平只達7成，3個月後出現急劇下降，呼籲首兩針接種科興的長者加強劑接種復必泰。

11月起中學生9成打齊3針方可全日面授，何栢良表示，支持實施相關措施，建議政府盡早在小學推行全日面授，提高疫苗接種率：

長時間半日授課，對佢身心健康負面影響好大，如果太遲部署推動疫苗接種的措施，最大問題付出好大的時間成本，比起新加坡押後半年，對市民學生整體不利。

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記者：陳麗娜

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