【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識

由ERROR成員「193」郭嘉駿、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）任主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》，在昨晚（8月30日）播出的一集，請來現役香港女子跳高運動員楊文蔚（Cecilia）擔任嘉賓，分享她與拍拖10年男友Daryl的甜蜜點滴。

拍拖10年的二人亦曾遇到波折，Cecilia講述Daryl一次出軌經過，幸好二人沒有放棄彼此，最後從歸於好。

Cecilia談到男友如何挽救戀情後，更忍不住於鏡頭前落淚！

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因手機錄音感心碎

Cecilia指自己當時剛接受完手術治療，仍然在床上的她發現男友手機有新訊息，並發現過往有刪除訊息的紀錄，並馬上向男友查問究竟。不過，她感到最為心碎的是男友與友人之間的錄音，當中有提到出軌的對象、Cecilia，她也全都聽了。

她自言是一個傳統的人，認為要與對方結婚的話是一定不可以存在隱瞞。此時，浩南指朋友曾教過她一招，就是在男友的手機中搜尋I miss you、我愛你、我掛住你等關鍵字句。

男友落力箍煲

Cecilia一怒之下就搬回宿舍，而男友就每日在宿舍樓下等她，當時拿著拐杖的她對男友視而不見又推開男友，男友就依然落力地獻殷勤，為她拿著袋子、送上衣食住行各方面的用品，是全日也在照顧。

她表示，曾經不再信任男朋友，但在這幾年間又開始相信對方，並感動得落淚：「多謝你令我繼續相信愛情」。193稱感受到Cecilia很喜歡男友、二人之間的感情很堅固。

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拍拖10年已有結婚共識

Cecilia揚言二人已有結婚共識，希望自己出戰2024年巴黎奧運後，與身為準牙醫的男友共諧連理。

Cecilia在今年「520」在IG上載與男友的合照放閃，流露希望成為人妻之心：「Miss you so much Talked to my inner child these days. She said she wanna 相夫教子 after I retire as an athlete May I ?躺平靠你 #520today? #佢提番我我細個志願係成為一位出色嘅家庭主婦lmao」。

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