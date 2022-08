【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識

由ERROR成員「193」郭嘉駿、譚凱倫(Helen)、鄭伊琪(浩南)及郭奕芯(Ashina)任主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》,在昨晚(8月30日)播出的一集,請來現役香港女子跳高運動員楊文蔚(Cecilia)擔任嘉賓,分享她與拍拖10年男友Daryl的甜蜜點滴。

拍拖10年的二人亦曾遇到波折,Cecilia講述Daryl一次出軌經過,幸好二人沒有放棄彼此,最後從歸於好。

Cecilia談到男友如何挽救戀情後,更忍不住於鏡頭前落淚!

因手機錄音感心碎

Cecilia指自己當時剛接受完手術治療,仍然在床上的她發現男友手機有新訊息,並發現過往有刪除訊息的紀錄,並馬上向男友查問究竟。不過,她感到最為心碎的是男友與友人之間的錄音,當中有提到出軌的對象、Cecilia,她也全都聽了。

她自言是一個傳統的人,認為要與對方結婚的話是一定不可以存在隱瞞。此時,浩南指朋友曾教過她一招,就是在男友的手機中搜尋I miss you、我愛你、我掛住你等關鍵字句。

男友落力箍煲

Cecilia一怒之下就搬回宿舍,而男友就每日在宿舍樓下等她,當時拿著拐杖的她對男友視而不見又推開男友,男友就依然落力地獻殷勤,為她拿著袋子、送上衣食住行各方面的用品,是全日也在照顧。

她表示,曾經不再信任男朋友,但在這幾年間又開始相信對方,並感動得落淚:「多謝你令我繼續相信愛情」。193稱感受到Cecilia很喜歡男友、二人之間的感情很堅固。

拍拖10年已有結婚共識

Cecilia揚言二人已有結婚共識,希望自己出戰2024年巴黎奧運後,與身為準牙醫的男友共諧連理。

Cecilia在今年「520」在IG上載與男友的合照放閃,流露希望成為人妻之心:「Miss you so much Talked to my inner child these days. She said she wanna 相夫教子 after I retire as an athlete May I ?躺平靠你 #520today? #佢提番我我細個志願係成為一位出色嘅家庭主婦lmao」。

