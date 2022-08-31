【白色強人II】前《東張》主持黃穎君現身劇集演媽媽　棄藝人身份轉任政府媒體主任

▲ 黃穎君再現身劇集！

TVB劇《白色強人II》已進入倒數階段，劇情愈來愈緊張，除了YT（郭晉安飾）證實腦內有膠質母細胞瘤，加上其草案即使通過仍面對財政預算困難，一波未停一波又起。

昨晚（8月30日）《白色強人II》劇情講到唐明（馬國明飾）不顧「封刀令」勢要為一名8歲男童做手術，令眾人既擔心又尊敬其為救人的心。

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再現幕前

該名受傷男童的媽媽由黃穎君飾演，劇中她的場口雖然很短，但她當得知囝囝要做大型手術生死未卜，其擔心落淚的表情演得不俗，加上現實中她同是媽媽一名，演出時更有體會。

黃穎君參選《2012年度香港小姐》而入行，及後加入電視圈9年，亦參演過不少劇集，但都以閒角為主。其中以擔任《東張西望》主持期間，勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」而「成名」。

▲ 出現《白色強人II》

轉做政府工

去年，她離開TVB加入民政事務局擔任媒體主任，月薪高達6.7萬元，不過早前有指她已離職，原來黃穎君並非離開了政府，她接受Topick電話訪問時指只是調任文化體育及旅遊局媒體主任一職，而人工也沒有增加，她是平薪調職。

她指事該局工作量大，需要更多人幫忙，而她本身亦對文化藝術也有興趣，又表示調職前後的工作內容及性質也很相近，同樣屬於合約制職位。

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學歷高 入娛圈有原因

黃穎君畢業於香港大學教育系學士、中文大學社會系碩士，她亦是「資深行政人員文憑（政治領袖）課程」的畢業生，該課程是由香港大學專業進修學院（HKU SPACE）和民主思路合作推出。

在大學4年級時參選港姐，她坦言加入娛樂圈是為了賺錢養家及還債，因為在「在讀大學某天，爸媽致電告訴我因生意失敗欠債，連交學費也出現問題。」所以她先後做過客戶服務、marketing、補習老師、教debate及做主持。