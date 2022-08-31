  • 31°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【白色強人II】前《東張》主持黃穎君現身劇集演媽媽　棄藝人身份轉任政府媒體主任

娛樂 11:56 2022/08/31

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

黃穎君再現身劇集！

TVB劇《白色強人II》已進入倒數階段，劇情愈來愈緊張，除了YT（郭晉安飾）證實腦內有膠質母細胞瘤，加上其草案即使通過仍面對財政預算困難，一波未停一波又起。

昨晚（8月30日）《白色強人II》劇情講到唐明（馬國明飾）不顧「封刀令」勢要為一名8歲男童做手術，令眾人既擔心又尊敬其為救人的心。

【白色強人II】港姐郭柏妍極速上位成小花　首次拍劇演慘被性侵戲份

最新影片推介：胡定欣專訪

再現幕前 

該名受傷男童的媽媽由黃穎君飾演，劇中她的場口雖然很短，但她當得知囝囝要做大型手術生死未卜，其擔心落淚的表情演得不俗，加上現實中她同是媽媽一名，演出時更有體會。

黃穎君參選《2012年度香港小姐》而入行，及後加入電視圈9年，亦參演過不少劇集，但都以閒角為主。其中以擔任《東張西望》主持期間，勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」而「成名」。

出現《白色強人II》

轉做政府工  

去年，她離開TVB加入民政事務局擔任媒體主任，月薪高達6.7萬元，不過早前有指她已離職，原來黃穎君並非離開了政府，她接受Topick電話訪問時指只是調任文化體育及旅遊局媒體主任一職，而人工也沒有增加，她是平薪調職。

她指事該局工作量大，需要更多人幫忙，而她本身亦對文化藝術也有興趣，又表示調職前後的工作內容及性質也很相近，同樣屬於合約制職位。

    點擊圖片放大
    +16
    +15

學歷高 入娛圈有原因

黃穎君畢業於香港大學教育系學士、中文大學社會系碩士，她亦是「資深行政人員文憑（政治領袖）課程」的畢業生，該課程是由香港大學專業進修學院（HKU SPACE）和民主思路合作推出。

在大學4年級時參選港姐，她坦言加入娛樂圈是為了賺錢養家及還債，因為在「在讀大學某天，爸媽致電告訴我因生意失敗欠債，連交學費也出現問題。」所以她先後做過客戶服務、marketing、補習老師、教debate及做主持。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

黃穎君棄做藝人入政府　曾大住肚去北京讀政政
21:49 2022/08/19
黃穎君棄做藝人入政府　曾大住肚去北京讀政政
【勇於挑戰】黃穎君調職文體旅局月薪$67,295　中文中學出身入讀港大打5份工交學費
17:29 2022/08/04
【勇於挑戰】黃穎君調職文體旅局月薪$67,295　中文中學出身入讀港大打5份工交學費
【白色強人II】常演強勢角色被誤會惡死難親近　胡定欣：觀眾從沒看到我撒嬌一面【有片】
18:02 2022/08/15
【白色強人II】常演強勢角色被誤會惡死難親近　胡定欣：觀眾從沒看到我撒嬌一面【有片】
【白色強人II】三大視帝為演8秒嗌交戲排練1小時　疊聲對罵向《寒戰》致敬
12:54 2022/08/24
【白色強人II】三大視帝為演8秒嗌交戲排練1小時　疊聲對罵向《寒戰》致敬
【白色強人II劇透】第28集劇情預告　唐明出席世衛研討會前向葉晴提出一件要事
今日 10:37
【白色強人II劇透】第28集劇情預告　唐明出席世衛研討會前向葉晴提出一件要事

你可能感興趣

黃穎君棄做藝人入政府　曾大住肚去北京讀政政
21:49 2022/08/19
黃穎君棄做藝人入政府　曾大住肚去北京讀政政
【勇於挑戰】黃穎君調職文體旅局月薪$67,295　中文中學出身入讀港大打5份工交學費
17:29 2022/08/04
【勇於挑戰】黃穎君調職文體旅局月薪$67,295　中文中學出身入讀港大打5份工交學費
【白色強人II】常演強勢角色被誤會惡死難親近　胡定欣：觀眾從沒看到我撒嬌一面【有片】
18:02 2022/08/15
【白色強人II】常演強勢角色被誤會惡死難親近　胡定欣：觀眾從沒看到我撒嬌一面【有片】
黃穎君 娛樂人物職業 演員 馬國明 郭晉安 白色強人 電視劇 東張西望 文化體育及旅遊局 娛樂行業

最高瀏覽

【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
16:45 2022/08/30
【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
14:43 2022/08/30
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
【飯戲攻心x明日戰記】古天樂聲稱代母親出席首映　孝順古仔重視家庭至今仍與父母同居
12:25 2022/08/30
【飯戲攻心x明日戰記】古天樂聲稱代母親出席首映　孝順古仔重視家庭至今仍與父母同居