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【濃濃父愛】林峯豪辦海洋風派對賀2歲女生日　包起餐廳親手砌BB椅好有愛

育兒經 13:02 2022/08/31

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林峯包起餐廳豪辦海洋風派對賀2歲女生日，更親手組裝BB餐椅。

42歲林峯現正身處湖南長沙拍攝內地綜藝節目《披荊斬棘2》，也不忘抽空為女兒Luna舉行2歲生日會，豪氣包下整間餐廳打造成藍白色海洋風派對，更將下層改成海洋遊樂區，邀請了一班參與錄製《披荊斬棘》的哥哥們出席。

最新影片推介︰

林峯與張馨月於2019年結婚，翌年9月誕下女兒Luna。有見Luna即將迎來2歲生日，林峯被內地網民公開了為女兒籌辦盛大生日會，大手筆包起餐廳打造一個海洋風派對，以藍色為主調點綴大量白色鮮花，加上所有餐具都用上海藍色，整個生日會相當夢幻純潔。

有網民影到林峯帶妻女前往錄影節目。（微博圖片）

除了設宴邀請一班參與錄製《披荊斬棘》的哥哥們出席之外，林峯還將餐廳下層打造成海洋風遊樂區，讓來賓的小朋友都可以玩樂一番。而為了保護隱私，林峯更把餐廳所有的玻璃都封貼了。

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林峯打扮年輕

林峯身穿白色外套黑色短褲現身，打扮年輕休閒，看上去不像年過40的爸爸。籌備期間，林峯又親自替女兒安裝BB餐椅，充滿濃濃的父愛。而林峯在每個座位也放置了感謝卡，以女兒的口吻寫上：

感謝您們百忙中參加我的生日派對，願您們和我一樣，永遠幸福快樂，愛您們呦！

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張馨月做「跟得太太」

林峯自成為爸爸後，工作從未間斷，張馨月也樂意做「跟得太太」。早前林峯推出廣東歌留港宣傳，張馨月就帶女兒四出遊覽香港；近期林峯北上拍綜藝節目《披荊斬棘2》，也帶同妻女一同前往長沙，近日有網民影到林峯抱著女兒前往錄製節目的照片。
 
林峯與張馨月一直未有舉行婚禮，但他曾表明會補辦，更希望在自己老家和太太的老家各舉辦一場。兩夫妻亦有計劃生多個，曾揚言今年下半年會努力造人，現在林峯無論去那兒工作也帶同妻女在身邊，相信很快有好消息。

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責任編輯︰王明芳

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