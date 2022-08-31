【濃濃父愛】林峯豪辦海洋風派對賀2歲女生日　包起餐廳親手砌BB椅好有愛

▲ 林峯包起餐廳豪辦海洋風派對賀2歲女生日，更親手組裝BB餐椅。

42歲林峯現正身處湖南長沙拍攝內地綜藝節目《披荊斬棘2》，也不忘抽空為女兒Luna舉行2歲生日會，豪氣包下整間餐廳打造成藍白色海洋風派對，更將下層改成海洋遊樂區，邀請了一班參與錄製《披荊斬棘》的哥哥們出席。

最新影片推介︰

林峯與張馨月於2019年結婚，翌年9月誕下女兒Luna。有見Luna即將迎來2歲生日，林峯被內地網民公開了為女兒籌辦盛大生日會，大手筆包起餐廳打造一個海洋風派對，以藍色為主調點綴大量白色鮮花，加上所有餐具都用上海藍色，整個生日會相當夢幻純潔。

▲ 有網民影到林峯帶妻女前往錄影節目。（微博圖片）

除了設宴邀請一班參與錄製《披荊斬棘》的哥哥們出席之外，林峯還將餐廳下層打造成海洋風遊樂區，讓來賓的小朋友都可以玩樂一番。而為了保護隱私，林峯更把餐廳所有的玻璃都封貼了。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

林峯打扮年輕

林峯身穿白色外套黑色短褲現身，打扮年輕休閒，看上去不像年過40的爸爸。籌備期間，林峯又親自替女兒安裝BB餐椅，充滿濃濃的父愛。而林峯在每個座位也放置了感謝卡，以女兒的口吻寫上：

感謝您們百忙中參加我的生日派對，願您們和我一樣，永遠幸福快樂，愛您們呦！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

張馨月做「跟得太太」

林峯自成為爸爸後，工作從未間斷，張馨月也樂意做「跟得太太」。早前林峯推出廣東歌留港宣傳，張馨月就帶女兒四出遊覽香港；近期林峯北上拍綜藝節目《披荊斬棘2》，也帶同妻女一同前往長沙，近日有網民影到林峯抱著女兒前往錄製節目的照片。



林峯與張馨月一直未有舉行婚禮，但他曾表明會補辦，更希望在自己老家和太太的老家各舉辦一場。兩夫妻亦有計劃生多個，曾揚言今年下半年會努力造人，現在林峯無論去那兒工作也帶同妻女在身邊，相信很快有好消息。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/3sEeM3Q

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳