【呼籲捐肝】1歲半男童肝功能剩10%日子倒數中　港爸盼O型血善心人捐肝續命現奇蹟

▲ 1歲半男童Dickan急需換肝保命。

患有先天膽管閉塞的18個月大男嬰皓勤（Dickan），去年接受膽管重組手術後，情況沒好轉，肝功能受損，輪候1年仍未遇上合適的屍肝。爸媽至5月初呼籲有心人士幫助，至今告急近4個月仍未換肝，兒子現時肝功能剩約10%，危在旦夕，爸媽極度心痛，懇求O型血善心人捐肝，讓兒子續命。

狀況惡化肝功能剩1成

皓勤（Dickan）現年1歲半，患有先天膽管閉塞，目前仍在深切治療病房（ICU）留醫，情況不樂觀，急需換肝保命。港爸馬生見到兒子受苦，健康狀況一日比一日差，可惜他跟太太未能捐肝幫助兒子，感到無助又內疚。爸爸指出Dickan之前細菌入侵器官，持續發燒不退，疲累渴睡、沒精神，現時暫時不可以進食，要俾營養水。

日日都好攰，玩一陣就睡一陣，雖然現時已退燒，但由於感染一次，狀況比之前更惡化，肝功能估計只剩1至2成。

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媽媽擔憂兒子情緒繃緊

現時由爸爸主力探望及照顧兒子，馬生表示眼見兒子情況惡劣，太太情緒開始不穩定，他盡量不讓太太去探望太多兒子，主要由他去多些。他無奈道︰「無嘢可以做……繼續搵人幫……」

爸爸指出兒子危在旦夕，生命倒數中，醫生表示Dickan要盡快做肝移植。如果Dickan一有合適的肝臟，隨時可做換肝手術。

1歲半的Dickan已輪候一年還未遇上適合的屍肝，馬先生不適合捐肝，當抱著兒子感到心痛自責，而媽媽早年患過一場大病，加上與孩子的血型不相配，因此亦無法捐肝。爸媽懇請O型血有心人士考慮捐肝救助Dickan，讓兒子續命。成人只需捐出大約6分1的肝臟，條件符合有意者可聯絡瑪麗醫院肝臟移植科（2255 3838）。

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膽管重組手術不成功

Dickan剛出生時黃疸久久不退，發現患有膽管閉塞，醫生告知這病與遺傳無關，本港每年約有9至10名初生嬰兒罹患此病，而Dickan不幸地患病。兒子在2個月大時接受膽管重組手術，惟手術不成功，肝功能沒有轉好，隨著孩子愈來愈大，肝功能每況愈下，更出現腹腔內大量積水、膨隆緊繃，同時，肝功能不佳讓身體無法吸收營養。Dickan在今年5月開始告急需盡快換肝，日漸消瘦，醫生指出原因是Dickan膽紅素比正常人高出多倍，肝功能已開始受損，身體亦停止生長。

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責任編輯︰顏紫燕