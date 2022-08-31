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【痛苦機程】小孩狂踢椅背哭鬧3小時　女乘客無奈：點解無「謝絕孩童」航班

育兒經 12:48 2022/08/31

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女乘客機上3小時被小孩狂踢椅背，還要忍受哭鬧聲，感到無奈。

陸續有國家開放遊客入境，相信家長很快可以再與孩子出遊。不過，與幼兒乘搭飛機是一個大挑戰，吵鬧聲亦有機會影響其他乘客。美國近日有飛機女乘客就在網上大呻，其座位後方的小孩整整3小時不斷哭鬧、狂踢椅背，令她非常生氣，更質問為何航空公司沒有開設「謝絕孩童」的航班。

24歲美國女子Morgan日前在TikTok上載一段10秒短片，畫面中可見她無奈地苦笑，而背景則傳來小孩聲嘶力竭的哭鬧聲。她表示，小孩坐在她後方，看起來明顯超過5歲，當時她已戴上降噪耳機，但3小時機程中吵鬧聲不斷，小孩更在媽媽睡著後不斷狂踢她的椅子，令她氣得拍片發洩。

為何沒有那種只限成人搭乘的航班？我願意花很多錢。

Morgan一臉無奈。（TikTok截圖）

最新影片：

影片在短短4日內已有近70萬次觀看，網民反應兩極，有家長留言批評Morgan沒有包容心，「這就是為甚麼父母離家在外時會很焦慮」、「好噁心」，有人更直言，如果她願意花高價搭飛機，不如搭私人飛機。

不過，亦有一批網民贊成Morgan的想法，願意多花點錢來換一段安靜的旅程，甚至有媽媽也留言，「身為一名母親，我也想搭成人專機」。

幼兒搭飛機貼士

家長都擔心小朋友搭飛機時因種種原因而哭鬧，影響其他乘客。到底家長能如何做好準備，與小朋友共度飛行旅程？有資深空姐媽媽過往接受TOPick訪問時就分享出發前的5大準備貼士。

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責任編輯︰王明芳

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