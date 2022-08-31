【藐視法庭】涉多次致電法庭妨擾被控藐視法庭　法官准押後研聘律師提醒事件「唔係好濕碎」

▲ 答辯人陸志榮。（林育慧攝）

經營印刷業務男子涉於2個月內，向區域法院兩名法官書記多次致電妨擾，發出之電話及傳真文件與法庭職務無關，被律政司控以刑事藐視法庭罪，案件今（31日）於高等法院作指示聆訊。答辯人要求押後案件1年以便閱讀數以千頁計文件，法官透露亦收過不少威脅電話，事件「唔係好濕碎」，法官提醒須嚴肅處理，罪成可判監，最終將案押後至9月20日，屆時答辯人再向法庭表示是否已聘請律師。

申請人律政司，答辯人陸志榮。

律政司一方指出，答辯人涉於2021年5月至7月間，向兩名區域法院法官書記，發出多次電話妨擾，有關電話及傳真文件與法庭職務無關。答辯人於2022年7月22日去信法庭，要求押後案件1年。律政司一方反對，要求法官給予指示呈交證據，或許給予答辯人較長時間呈交證據。

沒有律師代表的陸於庭上表示，由於警方於過去兩個月才交予數千頁文件，他本須處理設計印刷業務，加上自己多病及須照顧年邁母親，要求押後1年時間閱讀文件後，才研究聘請律師處理。

陸又指自己剛染疫後未康復，法官陳慶偉隨即問及「你咩碼入嚟」，陸指手機已被警方沒收，故填寫表格進入法庭，並指於8月中染疫，快測呈陰性，但仍有咳嗽及喉嚨痛。法官指陸即已康復，但仍著坐在身旁的傳譯員及警員移玉步。

法官提醒陸面對指控並非簡單，一但罪成可判監，應嚴肅處理，認真考慮認罪或不認罪。法官透露「其實我成日收呢啲電話」，有各種各樣威脅，「好多人覺得呢啲好濕碎」，法官強調「唔係好濕碎，唔好諗住打幾個電話，搵我唔到，最多捉到罰幾千蚊」。

陸堅持要求給予1年時間閱讀文件，法官表示只會押後3星期時間，屆時陸再向法官表示是否已聘請律師。陸質疑法官偏幫控方，認為3星期「超人都睇唔到」，自言是司法下的無辜犧牲者。法官最後押後案件至9月20日下午4時處理。

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記者：林育慧