【明日戰記】古天樂新片上映一周票房直逼3千萬　「高達之父」大河原邦男+荷里活猛人公開力撐

▲ 票房節節上升！

古天樂有份投資兼任監製及男主角的香港特技片《明日戰記》自8月25日香港正式上映開始，截至今日（8月31日）上映一星期，票房直逼3000萬，成全城熱話！

作為本地目前最大製作規模的科幻特技電影，除了獲內地及本地觀眾支持外，更有國際級人馬齊聲力讚電影質素，當中包括有「高達之父」之稱的機甲設計師大河原邦男、《侏羅紀公園》視覺特效師 Mark Dippe 及曾參與《星球大戰》製作，並以《天煞地球反擊戰》成為第69屆美國奧斯卡頒獎禮最佳視覺效果得主的 Douglas Smith。

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獲國際級人馬大讚 古仔表示盡份內事

大河原邦男說:「我從1972年開始從事機械設計，到現在為止已經50年了。在那個年代，由於動畫是手繪的，所以我一直在摸索一種形式，它的線條盡可能少，而且造型簡單易懂，能讓動畫師更容易理解。《明日戰記》可以運用 3D 和電腦特效製作出這麼精緻的機甲。可以用這種特攝作品而不是動畫，來製作這麼細緻的設計，像我這樣的動畫設計師，我真的很羨慕《明日戰記》的製作團隊。」

曾參與《未來戰士續集》及《侏羅紀公園》的視覺特效師 Mark Dippe 表示 《明日戰記》非常精彩，其視覺特效的規模、複雜性及野心，將作品帶到一個全新水平，尤其是演員與電腦特效製成的機械人打鬥更是令人驚嘆。

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至於曾參與《星球大戰》等大作，並以《天煞地球反擊戰》成為第69屆美國奧斯卡頒獎禮最佳視覺效果得主的 Douglas Smith 亦恭喜總監製古天樂完成了這 部大規模而且有挑戰性的作品，他坦言知道《明日戰記》的製作花了很多心 血，而且有很多很好的動作場面包含其中。

對於《明日戰記》獲三位不同範疇的大師級人馬力讚，監製古天樂表示:「多謝三位和所有觀眾的支持，自己只是做應該做的事，總要有人行第一步，開拓電影圈的更多可能性。」