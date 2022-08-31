【食物安全】凍肉變色結冰仍可食用？　食安中心拆解凍燒現象+正確保存法

▲ 食物安全中心拆解雪藏肉凍燒現象，並分享正確冷藏食品方法。（iStock圖片）

很多人家中都會儲備凍肉等食材，不過肉類雪藏一段時間後，顔色可能變得不均勻，並結滿冰晶，是否代表已經變壞？食物安全中心日前於Facebook專頁拆解這個現象，並傳授正確處理冷藏食物方法。

食安中心表示，肉類雪藏一段時間後，可能會出現顔色不均的問題，「一撻深一撻淺」，其實這是「凍燒」現象。貯存在冰格的雪藏食物，如包裝得不好，有些位置會變得乾韌、變色或者結滿冰晶，這種情況一般只會改變食物的品質，不會影響食物安全。不過，如消費者有需要，可在烹煮前或後去除「凍燒」的部位。

預防「凍燒」方法

中心亦指出，要預防食物出現「凍燒」的情況，以參考以下技巧：

確保食物在冷藏前妥善包好，放入密實袋或者密實盒

如果選用密實袋，應先將多餘的空氣排出再封口

冷藏食物前，在包裝上標記食物名稱及食用限期

於製造商建議的貯存時間內使用冷藏食品

中心提到，肉類等食物如按照建議貯存於攝氏零下18度或以下的雪櫃冰格內，可以保存6至12個月。保存時間因食物而異，產品標籤一般會提供貯存時間指示。

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安全解凍冷藏食物

雖然像餃子及雜菜粒等一口大小的食物可以不經解凍便烹煮，但生肉及家禽等體積較大的食品在烹煮前必須妥為解凍。仍未解凍或部分解凍的食物需要較長時間烹煮，以防止食物只有表面煮熟，但內裏仍未煮熟，含有有害細菌。

冷藏食物應放在攝氏0度至4度的雪櫃內解凍，以抑制解凍期間細菌的生長。其他方法包括以流動冷水或微波爐解凍。在進行解凍時，應把冷藏食物放在防漏的容器中，以防止交叉污染。

以流動冷水或微波爐解凍的食物，在解凍後必須立即烹煮，因為食物可能已置於有利微生物生長的危險溫度範圍（攝氏4度至60度）。至於冷藏的即食食品，例如生蠔及魚生，由於不會再經烹煮，應放在雪櫃內解凍，以遠離危險溫度。

中心提醒，切勿在室溫下解凍食物，不要再次冷藏已解凍的食物，除非食物是以正確方式在雪櫃中解凍。

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責任編輯：羅嘉欣